Torre Pacheco consolida su liderazgo agrícola y gastronómico con la III Semana Internacional del Melón

El Ayuntamiento de Torre Pacheco y el comité organizador han presentado este jueves la programación oficial de la esperada III Semana Internacional del Melón (SIM 2026), que tendrá lugar del 30 de junio al 4 de julio. Tras el rotundo éxito de las pasadas ediciones, el municipio vuelve a vestirse de gala para rendir homenaje a su producto estrella, consolidándose como el epicentro mundial de esta preciada fruta. La presente edición no solo destaca por su oferta lúdica y cultural, sino por la profunda puesta en valor de un cultivo que es motor económico e identidad indiscutible del Campo de Cartagena.

El Salón de Actos de la Casa Consistorial ha acogido el acto de presentación de la Semana Internacional del Melón, que ha contado con la asistencia del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, el director general de Agricultura y Política Agraria Común, Francisco J. González Zapater, la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid.

Alta Gastronomía: El Melón en la Vanguardia Culinaria

Uno de los grandes pilares de la III Edición de la SIM es el espectacular salto hacia la alta cocina. El Espacio Gastro, situado en la céntrica Plaza Alcalde Pedro Jiménez, se transformará cada tarde en un escenario de innovación culinaria sin precedentes. Reconocidos chefs demostrarán en directo cómo un producto tradicional puede elevarse a la categoría de arte gastronómico.

El municipio vuelve a vestirse de gala para rendir homenaje a su producto estrella. / La Opinión

A lo largo de la semana, el público podrá disfrutar de showcookings y ponencias con degustación a cargo de figuras de primer nivel nacional:

David López (Local de Ensayo): Explorará las "Diferentes texturas con el melón" el miércoles 1 de julio a las 20:00 h.

Explorará las "Diferentes texturas con el melón" el miércoles 1 de julio a las 20:00 h. Miguel Ángel López (D'Bocado ): Sorprenderá con sus "Tapas caseras para quedar de lujo" la misma noche a las 21:00 h.

): Sorprenderá con sus "Tapas caseras para quedar de lujo" la misma noche a las 21:00 h. Maurizio Sardella (Brutal Wine Restaurant): Presentará su vanguardista visión en "El melón 3.0" el jueves 2 de julio a las 20:30 h.

Presentará su vanguardista visión en "El melón 3.0" el jueves 2 de julio a las 20:30 h. Juan Gullamón (Restaurante Almo, 1 Estrella Michelin) : Llevará a cabo una magistral demostración de "Alta cocina de verano" el viernes 3 de julio a las 20:30 h.

: Llevará a cabo una magistral demostración de "Alta cocina de verano" el viernes 3 de julio a las 20:30 h. Juan Monteagudo (Restaurante Ababol, Albacete, 1 Estrella Michelin): Fusionará raíces e innovación con "El melón, la Mancha y el verano" el sábado 4 de julio a las 20:30h.

Impulso al Sector Agroprofesional

La SIM 2026 mantiene intacto su fuerte compromiso con los productores y empresas de lazona. El programa incluye dos citas fundamentales para el intercambio de conocimientos técnicos y estrategias de mercado. El miércoles 1 de julio (de 11:00 a 14:30 h), el Salón de Actos del CIFEA acogerá la Jornada Técnica centrada en "Nuevas técnicas de manejo sostenible y eficaz en hortícolas, melón".

Posteriormente, el jueves 2 de julio, el Salón de Plenos del Ayuntamiento será la sede del I Encuentro Agroprofesional del Melón del Campo de Cartagena, un evento estratégico y de gran interés organizado por la prestigiosa Revista Campo. La jornada, que se extenderá de 10:00 a 13:00 h, ofrecerá un intenso programa que abordará temáticas cruciales para el futuro agrícola. A través de ponencias y mesas de debate, se tratarán retos como el binomio agua-regadío y su digitalización, las garantías de sanidad vegetal en escenarios cada vez más exigentes, los beneficios y propiedades nutricionales del melón, así como las oportunidades globales del sector.

Un Completo Programa Cultural, Musical y de Ocio

Diseñada para todos los públicos, la programación de la III Semana Internacional del Melón ofrece actividades ininterrumpidas. Los más pequeños tendrán su propio espacio cada tarde a las 20:00 h con el taller infantil Mini Gourmet en la Plaza del Ayuntamiento. Para el público joven y adulto, la Plaza Vicente Antón se convertirá en el punto neurálgico de la diversión nocturna con una dinámica zona de Food Trucks, tapeo y DJ Sessions que se extenderán hasta la una de la madrugada.

El apartado de espectáculos y grandes galas, concentrado en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, promete noches memorables:

Martes, 30 de junio (22:00 h): El potente arranque de las fiestas con el Imperio K-Pop. Tribute Show.

El potente arranque de las fiestas con el Imperio K-Pop. Tribute Show. Miércoles, 1 de julio (22:00 h): La Gran Gala de Inauguración y Pregón Oficial de la SIM 2026, que este año correrá a cargo de la consagrada artista Ruth Lorenzo. Presentada por Nazaret Navarro, la velada contará con la actuación estelar del grupo Parrandboleros.

La Gran Gala de Inauguración y Pregón Oficial de la SIM 2026, que este año correrá a cargo de la consagrada artista Ruth Lorenzo. Presentada por Nazaret Navarro, la velada contará con la actuación estelar del grupo Parrandboleros. Jueves, 2 de julio (22:00 h ): Gala 7 TV y solemne Entrega de los Premios SIM 2026. Una noche mágica que deslumbrará con las actuaciones del Ballet Víctor Campos, el espectáculo visual Bandido Bosé y el majestuoso tributo HEY en homenaje a Julio Iglesias.

): Gala 7 TV y solemne Entrega de los Premios SIM 2026. Una noche mágica que deslumbrará con las actuaciones del Ballet Víctor Campos, el espectáculo visual Bandido Bosé y el majestuoso tributo HEY en homenaje a Julio Iglesias. Viernes, 3 de julio (22:00 h): Una velada dedicada al rico folclore y la tradición mediante la actuación de los Coros y Danzas de Torrox de Lidia y Lucía (Málaga), la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas (Albacete), los talentosos grupos locales Virgen del Rosario de Torre Pacheco y la trepidante exhibición de Ultimate Dance.

Una velada dedicada al rico folclore y la tradición mediante la actuación de los Coros y Danzas de Torrox de Lidia y Lucía (Málaga), la Asociación Folclórico Musical Virgen de las Viñas (Albacete), los talentosos grupos locales Virgen del Rosario de Torre Pacheco y la trepidante exhibición de Ultimate Dance. Sábado, 4 de julio (22:00 h): El broche de oro definitivo llegará con la Gala de Clausura, protagonizada por el multitudinario concierto del aclamado grupo andaluza Raya Real.

Premios SIM 2026 y Melón de Oro

El Comité Organizador acuerda por unanimidad conceder los siguientes Premios SIM:

Premio SIM al Deporte : Jimbee Cartagena.

: Jimbee Cartagena. Premio SIM a la Cultura : Festivales de San Javier (Ayuntamiento de San Javier).

: Festivales de San Javier (Ayuntamiento de San Javier). Premio SIM a la Investigación : Don José Luis García Aróstegui.

: Don José Luis García Aróstegui. Premio SIM a la Solidaridad : Asociación Prometeo de Torre Pacheco.

: Asociación Prometeo de Torre Pacheco. Premio SIM a la Comunicación: La 7 Televisión.

Asimismo, decide conceder por unanimidad el Melón de Oro de la III SIM a Agroalframa S.L.

Los premios se entregarán en la Gala de 7TV que se retransmitirá en directo el jueves 2 de julio.

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Promoción Turística: La Caravana del Melón

Conscientes del potencial turístico del evento en plena temporada estival, la organización ha apostado por llevar el producto estrella directamente al público a través de la Caravana Promocional SIM 2026, que este año se realiza por segundo año consecutivo. Cada mañana (de 11:30 a 14:00 h), esta delegación itinerante recorrerá distintos puntos clave del litoral del Mar Menor. Durante su recorrido, los asistentes podrán degustar melón en porciones, así como en refrescantes formatos de granizado y helado, distribuyendo promoción y sabor a residentes y visitantes. Las paradas incluirán la Playa del Espejo (Los Alcázares), la Playa La Puntica (Lo Pagán), el Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera, concluyendo triunfalmente el sábado en el emblemático mercado semanal de Torre Pacheco.