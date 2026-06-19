Las Salinas de San Pedro del Pinatar estrenan punto de información este verano

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha reabierto este viernes el Punto de Información de Coterillo, una infraestructura turística y medioambiental ubicada en el corazón del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

El servicio estará operativo hasta el próximo 12 de septiembre con el propósito de ordenar el flujo de visitantes y optimizar la divulgación ambiental durante el periodo de máxima afluencia estival, según ha informado la Comunidad.

Esta oficina de atención reforzará de forma directa la actividad que centraliza de manera habitual el Centro de Visitantes Las Salinas.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es robustecer la red de atención al público en un espacio protegido que registra una estimación global superior a las 500.000 personas al año, atrayendo de manera creciente el interés de científicos, residentes y turistas por la biodiversidad de este ecosistema, catalogado como uno de los humedales más relevantes del litoral mediterráneo español por su avifauna.

El entorno de la charca de Coterillo representa uno de los nudos de mayor afluencia dentro del parque. En su perímetro confluyen servicios clave como un área recreativa, lavapiés, el aparcamiento de acceso a la playa de la Torre Derribada y uno de los observatorios ornitológicos más concurridos de la Región.

Asimismo, en las inmediaciones se emplaza el mirador de las charcas cristalizadoras, célebre por la tonalidad rosada de sus aguas originada por la alta salinidad y microorganismos adaptados.

La ordenación del uso recreativo de este entorno protegido resulta fundamental para garantizar la compatibilidad del turismo con la estricta conservación del hábitat salinero.

Para canalizar esta demanda, el Punto de Información de Coterillo permanecerá abierto al público los viernes y sábados en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.30 horas, mientras que los domingos dará cobertura en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

Por su parte, el Centro de Visitantes Las Salinas mantendrá inalterado su régimen ordinario de verano, abriendo de martes a domingo entre las 8.30 y las 15.00 horas, y complementando los viernes y sábados por la tarde de 16.00 a 17.30 horas.

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Este dispositivo de información y concienciación ciudadana en el litoral de San Pedro cuenta para su desarrollo con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).