Refuerzan los equipos de los CAVI de Yecla y Jumilla para mejorar la atención a víctimas de violencia de género

El Gobierno regional ha reforzado los equipos profesionales de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI), de Yecla y Jumilla para mejorar la calidad de la atención integral que reciben las mujeres víctimas.

En concreto, en el CAVI de Yecla se ha ampliado el servicio de asesoramiento jurídico y en el de Jumilla el de asesoramiento psicológico, para responder a una mayor demanda de las víctimas, según ha informado la Comunidad.

La Comunidad lleva a cabo este impulso con un incremento de financiación de más de 11.000 euros en Yecla, y de más de 27.000 en Jumilla, respecto al año pasado.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha incrementado en más de 160.000 euros, hasta superar los 3 millones, la financiación destinada a la red regional de recursos especializados en el último año, con Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta red integra tanto los CAVI como los Puntos de Atención Especializada (PAE).

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, ha visitado este viernes el CAVI de Yecla, en el que 126 mujeres han sido atendidas desde enero de 2026.

"La demanda de asistencia jurídica en este centro ha aumentado más de un 30 por ciento respecto al año pasado y, para responder a esa necesidad de las víctimas, hemos reforzado los equipos de profesionales especializados, con más horas de servicio, para atenderlas y orientarlas", ha dicho la consejera.

"La labor que realizan los CAVI de la Región es fundamental para acompañar a las mujeres en ese proceso de recuperación emocional, ofreciéndoles el apoyo psicológico que necesitan, ayudándoles a iniciar una nueva vida con asesoramiento sobre recursos residenciales, mejorando su capacitación para acceder al mercado laboral, con una atención especializada y gratuita", ha agregado Ruiz.

Red de protección regional

La Región cuenta con una red de protección para mujeres víctimas de violencia, en la que se integran 23 CAVI y 7 PAE distribuidos en 29 municipios, que dan cobertura a toda la Región. Esta red cuenta también con el Centro de Emergencia, que presta servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, ofreciendo alojamiento y protección a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y a sus hijos e hijas menores de edad.

Además, las mujeres víctimas de violencia de género disponen de 14 casas de acogida en la Región, recursos en los que se les proporciona atención integral, facilitándoles los medios que necesiten para su inserción social y laboral.

Y el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Caivax) La Jacaranda ofrece un servicio gratuito y especializado, con atención especializada 24 horas al día, todos los días del año, a mujeres mayores de 16 años.

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En el último año, la Comunidad ha destinado 235.000 euros a estas subvenciones que contribuyen, a su vez, a un fortalecimiento de los equipos profesionales que prestan este servicio gratuito y confidencial para las mujeres que necesitan ayuda.