'El Prado en las Calles' convierte el Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera en un museo al aire libre

El arte del Museo del Prado se asoma este verano al Mar Menor. Goya, Velázquez, Rubens o Sorolla toman desde este jueves el Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera con la llegada de la exposición itinerante ‘El Prado en las Calles’, que podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

La muestra convierte este espacio junto al mar en un museo al aire libre mediante reproducciones de gran formato de algunas de las obras más representativas de la historia de la pintura.

Los vecinos y curiosos que quieran acercarse, podrán disfrutar de cerca de un total de 50 reproducciones de gran formato acompañadas de códigos QR que permiten acceder a contenidos adicionales sobre las distintas colecciones de la pinacoteca.

Organizada entre el Museo Nacional del Prado, el Ayuntamiento de San Javier y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia, el acto inaugural ha contado con la intervención de José Miguel Luengo, alcalde del Ayuntamiento de San Javier; Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia; Noelia Ibáñez Pérez, jefa de Área de Atención al Visitante del Museo Nacional del Prado; y Ramón Castresana Sánchez, director de la Fundación Iberdrola España. También han asistido David Martínez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier y el delegado Institucional de Iberdrola en la Región de Murcia, Miguel Ángel Cerdán.

La exposición cuenta con un total de 50 reproducciones a gran escala / L.O.

El alcalde de San Javier ha destacado durante la inauguración de la exposición “el privilegio que supone para el municipio acoger una muestra que acerca algunas de las obras más emblemáticas del Museo Nacional del Prado a vecinos y visitantes”. Luengo ha subrayado que la exposición coincide con la temporada turística estival y contribuye a enriquecer la oferta cultural de las playas de San Javier, permitiendo disfrutar del arte en un espacio abierto y accesible para todos.

Por otro lado, Ramón Castresana ha destacado que en la Fundación Iberdrola España “creemos firmemente que el arte es una herramienta fundamental para el desarrollo cultural, social y educativo”. Además, ha recordado la importancia de este año 2026 con la conmemoración del 125 aniversario de la compañía y su amplio abanico de actividades para el disfrute de todos los ciudadanos.

Por último, el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, ha indicado que una de las políticas fundamentales del Gobierno regional es “acercar la cultura de calidad a la puerta de casa de todos los vecinos de la Región y hacerla accesible al conjunto de los ciudadanos”.

Más de un siglo de historia

Iberdrola celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema "125 años luz", que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música y eventos sociales, e iluminaciones de edificios singulares como el Palacio Consistorial de Cartagena, con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.