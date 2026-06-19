Juan Carlos Unzué, Martín Caparrós y otras personas con ELA lanzan un mensaje vital a las nuevas generaciones en el documental 'ELAleteo de las libélulas'

¿Qué pueden enseñarnos sobre la vida y su sentido aquellas personas que conviven cada día con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)? Esa es la pregunta que vertebra ELAleteo de las libélulas, el documental que llegará a las pantallas el próximo 21 de junio —coincidiendo con el Día Mundial de la ELA— en un estreno nacional concebido como un acontecimiento cinematográfico, humano y social.

Lejos del drama, la producción reúne a rostros conocidos y anónimos para reflexionar sobre la salud mental, la soledad y el sentidode la vida en una sociedad acelerada

El documental reúne los testimonios reales de Juan Carlos Unzué, Martín Caparrós, Esther Portillo, Jordi Sabaté, Susi Seoane, José Jiménez, Olga Allende e Ilde Oliveras. Sin embargo, la cinta esquiva deliberadamente el foco único de la enfermedad para abordar cuestiones universales que afectan de lleno a la sociedad actual: el miedo, la gestión del tiempo, el bullying, la fragilidad, la salud mental y la necesidad de reconectar emocionalmente en un mundo cada vez más acelerado y desconectado.

Una lección de vida contra la crisis de salud mental juvenil

Actos por el Día Internacional de la ELA en Murcia / La Opinión

En un momento histórico marcado por el aumento de la ansiedad, la soledad y el malestar emocional entre adolescentes y jóvenes, ELAleteo de las libélulas plantea una mirada profundamente empática sobre cómo seguir viviendo plenamente incluso cuando los planes cambian de forma radical.

Su narrativa gira en torno a la dignidad, la sensibilidad y la capacidad humana de encontrar belleza, humor y verdad

La propuesta huye del victimismo y del relato del sufrimiento. Su narrativa gira en torno a la dignidad, la sensibilidad y la capacidad humana de encontrar belleza, humor y verdad en los contextos más difíciles.

“Queremos que el espectador no salga del cine pensando únicamente en la enfermedad, sino reflexionando sobre su propia vida”, explican desde el equipo impulsor del proyecto.

Impacto social y educativo

Con una narrativa íntima y una estética cinematográfica delicada y cercana, el documental aspira a convertirse en una herramienta pedagógica y transformadora, abriendo debates necesarios en centros educativos, familias y entornos sociales de todo el país.

El estreno en Murcia se proyectará en Nueva Condomina y contará con el respaldo y la implicación de diversas asociaciones locales, con el objetivo de convertir el 21 de junio en una jornada colectiva de reflexión, emoción y encuentro.

Más allá del ámbito sanitario, ELAleteo de las libélulas es, en esencia, una invitación a detenerse, escuchar y volver a mirar la vida desde otro lugar.

En Murcia el estreno tendrá lugar a las 16:00 horas en Cinesa Nueva Condomina, posteriormente a las 21:30 horas, se llevará a cabo la lectura de un manifiesto, en la plaza de Santo Domingo, coincidiendo con la iluminación de los edificios públicos.