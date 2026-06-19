Ciudadanía
La Calle Entreplazas luce un nuevo sombraje artesanal tejido por mujeres de Bullas y La Copa
La iniciativa, que combina tradición, creatividad y participación ciudadana, transforma una de las vías más transitadas del centro urbano
La Calle Entreplazas de Bullas estrenó un nuevo aspecto gracias a la inauguración del sombraje elaborado artesanalmente con ganchillo por un grupo de mujeres de Bullas y La Copa, que durante los últimos meses han trabajado de manera conjunta en este proyecto comunitario.
La iniciativa, que combina tradición, creatividad y participación ciudadana, transforma una de las vías más transitadas del centro urbano en un espacio más acogedor y atractivo. El colorido techo de ganchillo no solo contribuirá a proporcionar sombra durante los meses más cálidos del año, sino que también embellece esta emblemática calle que conecta la Plaza Vieja con la Plaza de España.
Proyecto
El proyecto pone en valor el trabajo artesanal y el compromiso de las mujeres participantes, que han dedicado numerosas horas a confeccionar las piezas que componen esta singular instalación. Además, supone un ejemplo de colaboración vecinal y de recuperación de técnicas tradicionales aplicadas al embellecimiento de los espacios públicos.
El proyecto pone en valor el trabajo artesanal y el compromiso de las mujeres participantes,
Así lo trasladó la concejala de Igualdad, Silvia Valera, a las numerosas mujeres que asistieron al acto. La alcaldesa y concejales del Equipo de Gobierno también estuvieron presentes para conocer el resultado final de una iniciativa que fusiona arte, cultura popular y mejora urbana, transformando la calle Entreplazas en un nuevo punto de interés del casco urbano de Bullas.
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