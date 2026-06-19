El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras pone en marcha la Unidad Canina de la Policía Local

La Policía Local de Puerto Lumbreras cuenta desde esta semana con una nueva Unidad Canina destinada a reforzar las tareas de vigilancia, prevención y apoyo a la seguridad ciudadana. El primer integrante de este servicio es Río, un perro de raza cocker spaniel especialmente adiestrado que comenzará a trabajar de forma inmediata junto a los agentes del municipio.

La creación de esta unidad ha sido anunciada por la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos.

La incorporación de esta nueva herramienta permitirá ampliar las capacidades operativas de la plantilla policial. / La Opinión

Según explicó la alcaldesa, la nueva unidad nace con el objetivo de reforzar las labores policiales en el municipio. En este sentido, detalló que Río participará en tareas de vigilancia y control relacionadas con la tenencia, el consumo y el tráfico de drogas y sustancias estupefacientes.

“La Policía Local de Puerto Lumbreras pone en marcha la Unidad Canina, una iniciativa destinada a reforzar las labores de vigilancia, prevención y apoyo a la seguridad ciudadana en el municipio”, señaló Túnez.

Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana destacó que la incorporación de esta nueva herramienta permitirá ampliar las capacidades operativas de la plantilla policial. “La creación de la Unidad Canina supone un importante avance en la modernización y especialización de nuestros servicios policiales, dotando a la plantilla de una herramienta complementaria que contribuirá a mejorar la eficacia de las actuaciones con la participación en patrullas y la colaboración con los distintos grupos en los controles policiales y unidades operativas de la Policía Local”, afirmó.

Reinaldos subrayó además que la llegada de Río forma parte de las medidas impulsadas para reforzar los recursos de la Policía Local. “La incorporación de Río representa un paso más en nuestro compromiso con la seguridad. Una iniciativa más para seguir dotando a la Policía Local de medios materiales y recursos con los que continuarán llevando a cabo su enorme labor de prevención y, en definitiva, para seguir garantizando la seguridad en nuestro municipio”, indicó.

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Desde el Ayuntamiento consideran que la puesta en marcha de la Unidad Canina supone un nuevo paso en la mejora de los recursos destinados a la seguridad ciudadana y en el refuerzo de las labores de protección y prevención en Puerto Lumbreras.