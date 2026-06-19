Urbanismo
Alcantarilla cederá un solar público de más de 900 metros cuadrados para construir vivienda asequible para jóvenes
La parcela, ubicada en el barrio de La Torrica, saldrá a licitación antes de que concluya el año
EFE
El Ayuntamiento de Alcantarilla pondrá a disposición de empresas constructoras una parcela municipal para edificar viviendas a precios asequibles destinadas a menores de 40 años que quieran adquirir su primera vivienda, según anunciaron fuentes municipales. El solar, ubicado en el barrio de La Torrica, saldrá a licitación antes de finalizar el año. En concreto, se ubica entre la calle Sevilla y la calle cura Lorenzo Pastor Puertas.
La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, explicó este viernes que la iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, uno de los principales problemas actuales, mediante la liberación de suelo, el aumento de la oferta residencial y la creación de condiciones de compra más accesibles.
La parcela municipal cuenta con una superficie de 932,18 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.216,92 metros cuadrados. El Consistorio adelantó que recurrirá a una fórmula de colaboración público-privada para agilizar la construcción y favorecer que los jóvenes puedan emanciparse: "Es urgente simplificar los procedimientos y fomentar la participación del sector privado para aumentar el número de viviendas disponibles y que los jóvenes puedan emanciparse", añadió la alcaldesa.
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