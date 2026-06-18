Revisarán el padrón de viviendas en busca de irregularidades en Molina de Segura

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha iniciado un expediente para comprobar la residencia real y efectiva de las personas inscritas en el Padrón municipal de habitantes en viviendas colectivas. La medida ha sido acordada por la Concejalía de Estadística ante la existencia de dudas sobre la residencia efectiva de algunos empadronados en este tipo de inmuebles.

El alcalde, José Ángel Alfonso, explicó ayer que el Consistorio procederá a verificar la situación de las personas que figuran empadronadas en las viviendas colectivas incluidas en la relación incorporada al expediente. «Existiendo duda de la residencia efectiva de las personas empadronadas en las viviendas colectivas que figuran en la relación obrante en el citado expediente, el Ayuntamiento va a proceder a la comprobación de la residencia real y efectiva de las personas que figuran empadronadas en dichas viviendas colectivas», señaló el regidor.

La actuación se ampara en la normativa que regula el Padrón municipal. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 15 que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. En el caso de quienes vivan en varios municipios, la inscripción deberá realizarse únicamente en aquel en el que habiten durante más tiempo al año.

La misma norma dispone, en su artículo 16.1, que el Padrón municipal es el registro administrativo en el que constan los vecinos del municipio y que sus datos constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual. Además, la inscripción solo surtirá efecto mientras se mantenga el hecho que la motivó.

La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón corresponde a los ayuntamientos, que deben realizar las actuaciones necesarias para mantener actualizados sus registros y garantizar que los datos reflejen la realidad, según recoge el artículo 17 de la Ley de Bases del Régimen Local.

En la misma línea, el artículo 59.2 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, faculta a los ayuntamientos para comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos.

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Alfonso anunció, además, que el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de una ordenanza municipal reguladora de la gestión del Padrón Municipal de Habitantes y del procedimiento sancionador aplicable a las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos respecto al Padrón municipal de habitantes de Molina de Segura.