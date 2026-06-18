La nueva residencia de mayores de San Pedro abrirá sus puertas a final de año

Las obras de la nueva residencia de mayores de San Pedro del Pinatar ya están ejecutadas al 90 por ciento y entran en su fase final. Las instalaciones, integradas por cuatro hogares de convivencia, estarán terminada en el segundo semestre de este año. La edificación sustituirá a la residencia actual y evoluciona así hacia el nuevo modelo de cuidados de larga duración.

Este proyecto, al que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha destinado cerca de 11 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, ofrece a los usuarios un ambiente familiar e individualizado, con servicios especializados que priorizan su bienestar y su calidad de vida, atendiendo a las necesidades de cada uno de los residentes.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, visitó este miércoles las instalaciones para conocer el avance de las obras. Allí comprobó cómo serán las estancias individuales en la habitación piloto. “Los usuarios contarán con espacios más amplios y confortables, que se están adaptando para que respondan a sus necesidades, para que se sientan en esta residencia como si fuera su propio hogar. Es el objetivo del Gobierno regional, que avanza de forma continua en el nuevo modelo de cuidados, más individualizado que nos permite mejorar la atención integral que les ofrecemos”, destacó Ruiz.

La mayoría de las instalaciones técnicas, como fontanería, electricidad, sistemas de climatización y telecomunicaciones ya están terminadas, y en estos momentos, se está procediendo a la incorporación de la carpintería interior y los acabados en la fachada.

La residencia, que cuenta con 66 habitaciones individuales y 27 dobles, permitirá que convivan grupos de, como mucho, treinta personas en cada uno de los cuatro hogares de convivencia. Las instalaciones, de casi 20.000 metros cuadrados, están diseñadas como un complejo residencial circular, inspirado en El Circus de Bath, con una plaza en la zona central y espacios verdes. Esta disposición está organizada para favorecer la autonomía de los usuarios, así como su participación social.

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Cuando se haya completado la obra, los usuarios que residen en las instalaciones actuales podrán desplazarse a las nuevas, destinándose el espacio de la anterior residencia para realizar una zona ajardinada. Actualmente, 120 personas mayores viven en esta residencia del IMAS, gestionada por Mensajeros de la Paz.