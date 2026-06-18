Consejo de Gobierno
Instalarán 14 'barracones' en el parking del centro de salud de San Diego para atender a los pacientes durante dos años
La asistencia sanitaria en los módulos, de 10 metros de largo y 3 de ancho, se desarrolarán mientras se realizan las obras de reforma y ampliación en el consultorio lorquino
Los pacientes del centro de salud del barrio lorquino de San Diego será atendidos en catorce módulos, al estilo de barracones, que la Comunidad instalará en el parking exterior durante los dos años que duren las obras que se están desarrollando en el consultorio.
Así lo ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno, que destinará más de 2,6 millones de euros a la instalación y arrendamiento, durante dos años, de una serie de construcciones modulares que permitirán continuar con la prestación sanitaria mientras se realizan obras de reforma y ampliación en el centro de salud.
En concreto, se van a instalar catorce módulos de diez metros de largo y tresde ancho en la zona del parking exterior, que ha cedido el Ayuntamiento y está situada enfrente del centro de salud actual.
Estos módulos contarán con recepción, sala de espera y 16 consultas médicas: siete de Medicina de Familia, cuatro de Enfermería, dos de Pediatría, el despacho del Trabajador Social y la consulta de la matrona.
Dichas actuaciones que se van a realizar en el Centro de Salud de San Diego supondrán una inversión de más de 2,6 millones de euros. La ampliación beneficiará a más de 30.000 usuarios, entre pacientes adultos y pediátricos.
Salud incorporará cuatro ambulancias
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión cercana al millón de euros para reforzar el sistema sanitario. La cuantía permitirá adquirir cuatro ambulancias de Soporte Vital Avanzado.
En este contexto, las cuatro ambulancias, destinadas a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, serán tipo C de Soporte Vital Avanzado para labores de transporte sanitario, también conocidas como vehículos de Soporte Vital Avanzado (SVA).
Son "las ambulancias más completas", indican desde la Comunidad, diseñadas para el traslado de pacientes de alto riesgo y con necesidades críticas. Cuentan con equipamiento médico de alta tecnología y con médico, enfermero y conductor que proporcionan cuidados intensivos y vigilancia médica en ruta.
Por su parte, el Gobierno regional ha dado luz verde a la instalación y arrendamiento, durante dos años, de una serie de construcciones modulares que permitirán continuar con la prestación sanitaria en el Centro de Salud San Diego de Lorca, mientras se realizan obras de reforma y ampliación en él.
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