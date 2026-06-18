El Corpus Christi de Archena: tradición, comunidad y sostenibilidad para construir el destino del futuro

Archena ha vuelto a demostrar que la sostenibilidad también se construye desde la cultura, la participación ciudadana y el respeto a la identidad local. La celebración del Corpus Christi, una de las manifestaciones más emblemáticas del municipio, se ha convertido en un ejemplo de cómo las tradiciones pueden actuar como motor de desarrollo sostenible, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia, dinamizando la economía local y preservando un patrimonio inmaterial único.

Miles de personas participaron en una jornada que trasciende el ámbito festivo para evidenciar un modelo de destino turístico comprometido con el equilibrio entre desarrollo, bienestar ciudadano y conservación de sus señas de identidad. Porque la sostenibilidad no solo implica proteger el entorno natural; también significa cuidar aquello que define a una comunidad y transmitirlo a quienes vendrán después.

La solemne Eucaristía celebrada en la Plaza del Príncipe y presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes / Ayuntamiento de Archena

En este sentido, el Corpus Christi representa uno de los mejores ejemplos del modelo turístico que impulsa Archena en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Archena, Tu Paraíso de Salud y Vida", financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, un turismo que pone a las personas en el centro, protege el patrimonio cultural y genera beneficios compartidos para residentes, visitantes y tejido económico local.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, participó en los actos centrales de la festividad, que comenzaron con la solemne Eucaristía celebrada en la Plaza del Príncipe y presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Junto a autoridades civiles y religiosas, destacó el valor de unas celebraciones que "refuerzan nuestra identidad como pueblo y demuestran que el turismo sostenible es aquel que mejora la calidad de vida de quienes viven en el destino y preserva aquello que nos hace únicos".

Las 33 alfombras de sal elaboradas por vecinos y colectivos reflejan el compromiso de Archena con la transmisión de sus tradiciones a las nuevas generaciones

Alfombras de sal

Uno de los elementos más representativos de esta visión sostenible son las tradicionales alfombras de sal. Elaboradas de manera completamente colaborativa por vecinos, asociaciones y colectivos del municipio, constituyen una expresión de creatividad colectiva y transmisión intergeneracional del conocimiento.

Este año, un total de 33 alfombras cubrieron cerca de dos kilómetros del recorrido procesional, transformando el casco histórico en un gran espacio cultural al aire libre. Más allá de su espectacularidad visual, estas obras efímeras simbolizan el valor del trabajo comunitario, la participación activa y el compromiso compartido con la conservación de una tradición centenaria.

El Corpus Christi demuestra cómo las fiestas populares pueden generar identidad, cohesión social y desarrollo económico responsable

La implicación de centenares de personas en su elaboración evidencia que las fiestas populares son también espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social. Una dimensión especialmente relevante dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconocen la cultura como un elemento esencial para construir comunidades más resilientes, inclusivas y comprometidas con su patrimonio.

Patricia Fernández: "Estas celebraciones refuerzan nuestra identidad como pueblo" / Ayuntamiento de Archena

Archena lleva años consolidando una estrategia turística basada en estos principios. El municipio ha sido reconocido como referente nacional en sostenibilidad turística gracias a iniciativas que combinan innovación, protección del entorno, mejora de la competitividad y puesta en valor de los recursos culturales y naturales. El Plan de Sostenibilidad Turística contempla actuaciones vinculadas a la transición verde, la eficiencia energética, la digitalización y el fortalecimiento de experiencias auténticas conectadas con la identidad local.

De hecho, el Ayuntamiento destaca que este modelo pretende generar un impacto positivo tanto en visitantes como en residentes, reforzando la calidad de vida y el orgullo de pertenencia de la ciudadanía.

Y es precisamente en este contexto donde el Corpus Christi adquiere una dimensión aún mayor. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la celebración se convierte en una expresión tangible de que es posible preservar las tradiciones sin renunciar a la innovación y al desarrollo sostenible.

Archena es una de las pocas ciudades españolas autorizadas a celebrar esta procesión en horario vespertino gracias a una bula papal concedida en 1910 / Ayuntamiento de Archena

La procesión, que recorrió las calles del centro histórico partiendo desde la parroquia de San Juan Bautista, volvió a ofrecer una imagen única: las manolas, los presidentes de las hermandades, las reinas de las fiestas, las autoridades municipales y los niños que este año han recibido la Primera Comunión acompañaron al Santísimo transitando junto a las alfombras de sal, que únicamente puede pisar la carroza sacramental.

Además, la singularidad del Corpus Christi de Archena —una de las pocas ciudades españolas autorizadas a celebrar esta procesión en horario vespertino gracias a una bula papal concedida en 1910— refuerza el atractivo de una celebración que mira al futuro sin perder de vista sus raíces.