La comunidad educativa lleva las protestas por el calor en las aulas a Las Torres de Cotillas

La FAPA Región de Murcia, el Sindicato de Estudiantes, FEMAE, CCOO, STERM y UGT continuaron este miércoles con las movilizaciones conjuntas contra "la falta de políticas concretas y suficientes" por parte del Gobierno regional para hacer frente a las altas temperaturas en los centros educativos. En esta ocasión, la protesta tuvo lugar en Las Torres de Cotillas, donde decenas de familias, estudiantes, docentes y vecinos se concentraron para reclamar soluciones urgentes.

Las organizaciones acompañaron a las AMPAS y al conjunto de la comunidad educativa del municipio, que viene denunciando desde hace años el abandono de la administración y las condiciones que obligan a soportar temperaturas en las aulas superiores a los 30 grados. En Las Torres de Cotillas, las mediciones realizadas tanto por las familias y estudiantes, así como el mapa del calor del Sterm muestran temperaturas que superan de forma habitual los límites recomendables para el desarrollo de la actividad educativa.

Durante la concentración, los colectivos exigieron la puesta en marcha inmediata de un Plan de Infraestructuras y Climatización real y suficiente para todos los centros educativos de la Región. Asimismo, rechazaron las medidas impulsadas por la Consejería de Educación, como la reducción del horario lectivo durante los episodios de calor, al considerar que constituyen parches que vulneran el derecho a la salud y a la educación. También criticaron los anuncios de inversiones sin calendarios ni compromisos concretos.

La protesta de Las Torres de Cotillas se enmarcó en una hoja de ruta más amplia impulsada por las organizaciones convocantes, que incluye denuncias ante la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo, así como la futura puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). A través de estas acciones, la comunidad educativa reclama infraestructuras públicas dignas y seguras, la renaturalización de los centros educativos, la creación de espacios de sombra natural y la instalación de fuentes de agua que permitan afrontar las altas temperaturas en condiciones adecuadas.

Las organizaciones valoraron positivamente la participación registrada y agradecieron el apoyo de familias, AMPAS, colectivos sociales y ciudadanía en general. Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener las movilizaciones hasta que la Consejería de Educación adopte medidas efectivas que garanticen unas aulas públicas dignas, seguras y adaptadas a la realidad climática actual, protegiendo la salud, el bienestar y la calidad educativa del alumnado.

Además, durante la concentración las organizaciones convocantes anunciaron una nueva jornada de movilización para el jueves, haciendo un llamamiento a las comunidades educativas de toda la Región de Murcia a realizar concentraciones en sus centros educativos, ya sea antes del inicio de la jornada lectiva o durante el recreo, con el objetivo de visibilizar el malestar existente ante la falta de medidas efectivas para combatir las altas temperaturas en las aulas. Asimismo, dieron difusión a la concentración convocada por la comunidad educativa del CEIP Ángel Zapata, de Torreagüera, que tendrá lugar el jueves 18 de junio a las 8:40 horas en la puerta del centro.