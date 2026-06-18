La carretera que une Benizar y Otos estará cortada por obras hasta octubre

La carretera RM-B30 permanecerá completamente cerrada entre las pedanías de Benizar y Otos, en el municipio de Moratalla, desde el próximo 22 de junio y hasta el 1 de octubre de 2026 debido a las obras de acondicionamiento y mejora que se ejecutarán en este tramo, según ha informado este jueves la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia.

El corte afectará al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 7+400 y 10+800 de la vía regional, donde se llevarán a cabo trabajos destinados a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad de la carretera.

La Consejería ha recomendado a los conductores utilizar como itinerario alternativo la carretera que conecta las localidades de Mazuza y Socovos para minimizar las afecciones al tráfico durante el periodo de las obras.

Una inversión de 2,2 millones para reforzar la seguridad vial

La Comunidad inicia las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera regional que une las pedanías de Benizar y Otos, la RM-B30, en el municipio de Moratalla, con una inversión de 2.201.037 euros, destinada a reforzar la seguridad vial, mejorar la conectividad y adaptar la infraestructura a los episodios de lluvias intensas.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y el alcalde de Moratalla, Juan Soria, visitaron este jueves el comienzo de las obras que beneficiarán a los cerca de 140.000 usuarios que utilizan esta vía al año. Durante la visita, Montoro recordó que “esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos de Benizar y Otos, quienes en nueve meses contarán con una carretera más segura, cómoda y adaptada a las necesidades actuales del tráfico y del territorio”.

Con obras como esta, “el Gobierno regional continúa impulsando actuaciones clave para mejorar las comunicaciones en el Noroeste y garantizar unas infraestructuras más seguras, modernas y preparadas frente a fenómenos meteorológicos extremos”, destacó el consejero.

La actuación, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 7,410 y 10,8, contempla la ampliación de la plataforma hasta alcanzar los nueve metros de ancho, con dos carriles de 3,20 metros, arcenes de 0,80 metros y bermas de 0,50 metros. Además, se llevará a cabo la mejora integral del firme mediante mezclas medioambientalmente sostenibles, así como la reposición de servicios afectados y la renovación de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento.

García Montoro subrayó que “el proyecto incorpora además soluciones hidráulicas específicas para garantizar el drenaje de la vía y minimizar riesgos en episodios de fuertes lluvias”, con la instalación de una nueva estructura de drenaje consistente en un marco de cuatro por tres metros para canalizar adecuadamente el arroyo del Mojón en su cruce con el nuevo trazado.

Más de 3,5 millones para mejorar las carreteras de Moratalla

El inicio de las obras de la RM-B30 se suma al reciente comienzo de los trabajos de mejora de la seguridad vial en la RM-715, entre Moratalla y Caravaca de la Cruz, una actuación impulsada por el Gobierno regional para eliminar un tramo de alta concentración de accidentes en uno de los principales accesos del Noroeste.

Con ambas actuaciones, el Gobierno regional destina más de 3,5 millones de euros a la mejora de las infraestructuras viarias de Moratalla, “con el objetivo de reforzar la conectividad, aumentar la seguridad vial y dotar a la comarca de unas carreteras más modernas, cómodas y resilientes frente a fenómenos meteorológicos adversos”, añadió asimismo el consejero de Infraestructuras.