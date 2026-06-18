Plena Inclusión
El Aula Abierta del IES San Juan de la Cruz gana el concurso nacional de podcast escolar de RNE con su proyecto ‘Discapacidad emocional’
El alcalde y el concejal de Educación han felicitado a los alumnos y docentes participantes en esta iniciativa educativa con la que se fomenta la inclusión a través de la radio
El IES San Juan de la Cruz de Caravaca de la Cruz ha sido reconocido a nivel nacional al resultar ganador de la categoría de Educación Especial en la VI edición del Concurso de Podcast Escolar organizado por Radio Nacional de España (RNE) y Eloquenze. El galardón ha recaído en el proyecto ‘Discapacidad emocional’, una ficción sonora inclusiva realizada por alumnado de 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria junto a estudiantes con necesidades educativas especiales escolarizados en la modalidad de Aula Abierta del centro. El trabajo fue seleccionado entre más de 500 propuestas presentadas por centros educativos de toda España.
El centro caravaqueño se alzó con el premio en la categoría de Educación Especial de la VI edición del certamen convocado por Radio Nacional de España y Eloquenze
Con motivo de este reconocimiento, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el concejal de Educación, José Fernández Tudela, han mantenido un encuentro con los alumnos y profesores participantes para trasladarles la felicitación del Ayuntamiento y poner en valor una iniciativa educativa vinculada al mundo de la radio que lleva varios cursos desarrollándose en el centro.
"Proyecto que promueve valores tan importantes como la inclusión"
José Francisco García ha agradecido a los docentes “su implicación en este proyecto que promueve valores tan importantes como la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad”. El alcalde ha añadido que “los alumnos participantes han demostrado que la creatividad, el esfuerzo y el trabajo en equipo pueden convertirse en herramientas muy poderosas para sensibilizar a la sociedad y derribar barreras, llevando además el nombre de Caravaca de la Cruz a lo más alto de un certamen de ámbito nacional”.
El trabajo fue seleccionado entre más de 500 propuestas presentadas por centros educativos de toda España
La gala de entrega de premios se celebró el pasado 15 de junio en la Casa de la Radio de RNE, en Madrid. Hasta allí se desplazaron los alumnos participantes acompañados por profesores y familiares para recoger este reconocimiento nacional, en una jornada cargada de emoción y orgullo para toda la comunidad educativa.
El proyecto ‘Discapacidad emocional’ del Aula Abierta del IES San Juan de la Cruz ha supuesto una experiencia educativa y humana especialmente enriquecedora para todos sus participantes, utilizando la radio como herramienta para fomentar la inclusión.
Concurso
El concurso de podcast escolar de RNE tiene como objetivo potenciar la expresión oral y escrita del alumnado, así como fomentar las competencias digitales mediante la creación de contenidos sonoros. En esta edición participaron más de 500 trabajos procedentes de distintos puntos del país. El jurado destacó de ‘Discapacidad emocional’ la naturalidad con la que presenta un elenco de voces plural y su enfoque sobre la diversidad, visibilizando el reto de la inclusión y las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, pero recordando también su capacidad para ayudar y aportar a otros compañeros y compañeras.
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