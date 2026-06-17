La renovación del túnel José Maestre refuerza el atractivo turístico de Portmán y pone en valor su legado minero
La actuación, integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, mejora uno de los enclaves emblemáticos de La Unión con una inversión superior a 180.000 euros
Los accesos al túnel José Maestre, en Portmán (La Unión), fueron reinaugurados ayer por la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde del municipio, Joaquín Zapata, tras un proceso de renovación integral destinado a mejorar la experiencia de los visitantes y a seguir impulsando la proyección del municipio como referente del turismo minero de la Región de Murcia.
La intervención, que ha contado con una inversión superior a los 180.000 euros, se ha centrado en la recuperación y puesta en valor del espacio exterior del túnel de esta infraestructura histórica. Los trabajos han incluido la limpieza y adecuación integral del entorno; la restauración de la singular fachada arquitectónica del túnel, realizada en piedra arenisca y con elementos decorativos de inspiración clasicista; y la recuperación y recolocación de antiguas vagonetas mineras sobre la histórica vía férrea. Todavía se conservan 39 vagonetas y dos locomotoras que prestaron servicio en este ferrocarril minero.
Carmen Conesa destacó que esta actuación "permite reforzar el atractivo turístico de Portmán mediante la recuperación de uno de los espacios más representativos de su pasado industrial, contribuyendo a enriquecer la oferta cultural y patrimonial del municipio y a mejorar la experiencia de quienes visitan la Sierra Minera".
El túnel José Maestre fue inaugurado en 1957 por la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya como parte de un sistema ferroviario subterráneo destinado al transporte de mineral desde la Sierra Minera hasta el Lavadero Roberto. Con una longitud de 2,6 kilómetros y un trazado que atraviesa la sierra en dirección norte-sur, esta infraestructura desempeñó un papel fundamental en la actividad minera de la zona hasta el cese de su actividad, en 1983.
Plan de Sostenibilidad Turística
La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Portmán, dotado con un millón de euros y financiado por el Ministerio de Industria y Turismo, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de La Unión.
El objetivo del plan, recordó Conesa, "es reposicionar Portmán como un destino turístico sostenible, renovado y de calidad, capaz de convertir su patrimonio minero en un elemento diferenciador para atraer visitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo".
La adecuación del entorno del túnel José Maestre forma parte de la futura creación de una red de itinerarios vinculados al patrimonio minero y natural de Portmán, que incluirá la puesta en marcha de un recorrido interpretativo por la antigua tubería del Lavadero Roberto y la creación de un sendero de acceso a la Cala del Caballo, ampliando así la red de recursos para el turismo activo y de naturaleza.
Entre las actuaciones ya desarrolladas dentro de este plan destacan la reurbanización de la Calle Mayor; la mejora del entorno del Hospital de la Caridad (actual Museo Arqueológico); la creación del Mirador del Puerto de los Pescadores; la instalación de nueva señalética turística interpretativa; el desarrollo de productos vinculados al senderismo y al turismo activo, y diversas acciones de promoción y comercialización del destino.
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