Una nueva rotonda mejora la seguridad vial en el acceso a Archivel y protege el entorno del IES Oróspeda

La pedanía caravaqueña de Archivel cuenta ya con una nueva glorieta que mejora la seguridad vial en su acceso y protege especialmente el entorno del Instituto de Educación Secundaria Oróspeda. El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia, Jorge García Montoro, han visitado la actuación una vez finalizados los trabajos de construcción.

Con motivo de la finalización de los trabajos, el alcalde y el consejero de Fomento han visitado esta actuación, que incorporará elementos referentes a la identidad de Archivel

La intervención, ejecutada y financiada por el Gobierno regional a petición del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ha supuesto una inversión superior a los 350.000 euros y responde a una reivindicación histórica de los vecinos y usuarios habituales de esta carretera.

La nueva glorieta se ha construido en la RM-702, principal acceso a Archivel y vía de conexión con las pedanías moratalleras de Campo de San Juan y El Sabinar. Además de ordenar el tráfico y reducir la velocidad de circulación en este tramo, la actuación ha incluido la creación de una zona de aparcamiento junto al instituto, la instalación de alumbrado mediante luminarias LED alimentadas por energía solar, así como mejoras en drenaje, señalización y seguridad vial.

El alcalde, José Francisco García, ha señalado que “hoy vemos hecho realidad un compromiso que da respuesta a una necesidad real de los vecinos de Archivel y de todas las personas que utilizan esta carretera diariamente,”. “La seguridad vial, especialmente en un entorno tan sensible como el de un centro educativo, debe ser siempre una prioridad”, ha afirmado.

"Colaboración entre administraciones"

Finalizan las obras de la rotonda de Archivel / Enrique Soler

Un compromiso cumplido con el instituto y con los vecinos José Francisco García — Alcalde de Caravaca

José Francisco García ha destacado asimismo que “esta actuación es un ejemplo de la colaboración entre administraciones para seguir mejorando las infraestructuras y los servicios públicos en nuestras pedanías, contribuyendo a fijar población y a que quienes viven en el medio rural dispongan de las mismas oportunidades y condiciones de seguridad que en cualquier núcleo urbano”. El alcalde ha avanzado, además, que el Ayuntamiento ya trabaja para que la nueva glorieta incorpore elementos ornamentales vinculados a la identidad de Archivel, “con el objetivo de que este nuevo acceso se convierta también en una carta de presentación de la pedanía”

Por su parte, el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha explicado que “esta glorieta beneficia directamente a los más de 250 alumnos, familias y trabajadores del IES Oróspeda, pero también al conjunto de vecinos de Archivel y de las pedanías cercanas que utilizan esta vía de comunicación”. Asimismo, ha señalado que “invertir en seguridad vial tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y forma parte de la estrategia del Gobierno regional para reforzar los servicios, las comunicaciones y las oportunidades de desarrollo en las zonas rurales del interior de la Región”.

La carretera RM-702 soporta actualmente una intensidad media diaria superior a los 3.000 vehículos, lo que hacía necesaria una actuación destinada a mejorar la fluidez del tráfico y reducir los riesgos asociados a la circulación. La nueva infraestructura contribuye además a reforzar la cohesión territorial y la conectividad entre los distintos núcleos rurales del Noroeste, puesto que conecta con pedanías del vecino municipio de Moratalla.

Próxima actuación en el acceso este de Caravaca

La mejora de la seguridad vial en el municipio continuará con una nueva actuación ya aprobada y actualmente en proceso de licitación por parte de la Comunidad Autónoma. Se trata de la construcción de una glorieta en la carretera RM-517, en el acceso este a Caravaca de la Cruz desde Cehegín, que contará con una inversión de 545.000 euros.

El proyecto permitirá ordenar el tráfico en una de las principales entradas al casco urbano, por la que circulan diariamente más de 6.300 vehículos, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la movilidad de conductores, peatones y ciclistas. La actuación incluirá una nueva glorieta, mejoras en la vía de servicio, nuevos cruces peatonales, alumbrado eficiente alimentado por energía solar y la continuidad de la senda ciclopeatonal existente, compatibilizando además la obra con la conservación de la alameda centenaria situada en este entorno.