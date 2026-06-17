El Gobierno regional reivindica el cultivo de la DOP Arroz de Calasparra, que esta campaña prevé alcanzar los tres millones de kilos

El Gobierno regional reivindicó el cultivo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Arroz de Calasparra, “uno de los productos agroalimentarios más emblemáticos de la Región de Murcia”, según indicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante el inicio de las labores de siembra. La campaña 2026 prevé alcanzar una producción cercana a los tres millones de kilos en una superficie de 550 hectáreas.

La campaña 2026 prevé alcanzar una producción cercana a los tres millones de kilos en una superficie de 550 hectáreas

La campaña 2026 prevé alcanzar una producción cercana a los tres millones de kilos en una superficie de 550 hectáreas

El consejero destacó la importancia de este cultivo tradicional tanto por su contribución a la economía rural como por su papel en la conservación de uno de los humedales de agua dulce más relevantes de la Región.

Es una seña de identidad de la Región y un motor de desarrollo para el medio rural Joaquín Buendía — Consejero de Agricultura

Buendía señaló que “el Arroz de Calasparra es una seña de identidad de la Región de Murcia, un producto de calidad reconocida internacionalmente que genera actividad económica, empleo y oportunidades en municipios como Calasparra y Moratalla”.

Campaña prevista

La superficie prevista para esta campaña se sitúa dentro de los parámetros habituales de la Denominación de Origen Protegida Calasparra, que cuenta con unas 1.000 hectáreas inscritas en su registro de parcelas. Debido al sistema de rotación de cultivos que caracteriza a esta producción, cada año se siembran entre 500 y 700 hectáreas.

El consejero destacó además que “varios propietarios han decidido incorporar este año parcelas que nunca habían sido destinadas al cultivo del arroz. Es una muestra de la confianza que genera este producto y del potencial que sigue teniendo una actividad agrícola ligada a la calidad, la tradición y la sostenibilidad”, afirmó.

El Arroz de Calasparra fue el primer arroz del mundo amparado por una denominación de origen y mantiene características únicas que lo diferencian de otros cultivos arroceros. Entre ellas, destaca que se produce en aguas que fluyen de forma continua, en lugar de aguas estancadas, contribuyendo al mantenimiento del humedal del coto arrocero, el más extenso de agua dulce de los inscritos en la Región de Murcia.

La zona de producción protegida se extiende por los municipios de Calasparra y Moratalla, en la Región de Murcia, y Hellín, en la provincia de Albacete. Los arroces amparados por la denominación de origen corresponden exclusivamente a las variedades balilla x sollana y bomba.

Apoyo a la calidad diferenciada y al control biológico de plagas

Visita a las zonas de siembra / La Opinión

El titular de Agricultura recordó que el Gobierno regional mantiene su apoyo a la Denominación de Origen Protegida Calasparra mediante una subvención directa de 50.000 euros destinada a acciones de promoción, comunicación y difusión de sus productos de calidad diferenciada.

Asimismo, destacó las actuaciones que desarrolla la Consejería para favorecer una producción sostenible. Entre los días 20 y 25 de junio está prevista la instalación de trampas de feromonas para combatir el barrenador del arroz, principal plaga que afecta a este cultivo.

Esta actuación, financiada por el Ejecutivo autonómico con una inversión anual cercana a los 15.000 euros, permite aplicar métodos biológicos de control que reducen el uso de tratamientos convencionales y contribuyen a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.

“El Arroz de Calasparra representa un modelo de producción vinculado al territorio, al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y a la conservación del paisaje. Por eso seguimos trabajando para garantizar su futuro y reforzar su competitividad”, concluyó Buendía.