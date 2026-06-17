El Gobierno regional destaca el crecimiento de la IGP Melocotón de Cieza, que prevé superar los cuatro millones de kilos en 2026

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Melocotón de Cieza afronta la campaña 2026 con una previsión de producción superior a los cuatro millones de kilos y un importante crecimiento de la superficie cultivada y del número de agricultores adheridos al sello de calidad europeo.

Será además la primera campaña en la que estarán amparadas cinco variedades de melocotón, tras la incorporación de Levante 45, Grocivac y Manolito a las ya reconocidas Baby Gold 6 y Romea.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, acompañó ayer al sector en la presentación de la nueva campaña y destacó que la ampliación de variedades y el aumento de la superficie inscrita “refuerzan el potencial de crecimiento de una figura de calidad que contribuye a diferenciar y poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la fruticultura regional”.

Buendía hizo hincapié en que “las previsiones para 2026 reflejan la consolidación de este sello de calidad”. La superficie inscrita alcanza las 136,6 hectáreas, frente a las 60 registradas en la campaña anterior, mientras que el número de agricultores adscritos se sitúa en 61, más del doble que el pasado año.

Asimismo, la producción estimada supera los cuatro millones de kilos, impulsada por la incorporación de las nuevas variedades y por el creciente interés de productores y comercializadoras por integrarse en la IGP.

Buendía destacó en este sentido que “la incorporación de variedades supone un impulso para el sector frutícola de Cieza y de la Región de Murcia, al ampliar las posibilidades comerciales de una producción que cuenta con un reconocido prestigio en los mercados”.

Reconocimiento de la Unión Europea en 2023

La IGP Melocotón de Cieza obtuvo el reconocimiento europeo en 2023, incorporándose al registro de Indicaciones Geográficas Protegidas de la Unión Europea. Este distintivo garantiza el origen y la calidad del producto y fortalece su posicionamiento frente a competidores nacionales e internacionales.

La IGP integra actualmente a productores y comercializadoras como Alimer, Thader Cieza, La Vega de Cieza, Pitiso y Distinet.

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El municipio de Cieza está considerado la principal zona productora de melocotón de Europa, con cerca de 5.900 hectáreas de regadío dedicadas a este cultivo y una producción anual que ronda los 180 millones de kilos.