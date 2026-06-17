La Cueva del Puerto de Calasparra es incluida en la campaña ‘Un caso de éxito, el éxito de todos’

La Cueva del Puerto, localizada en Calasparra, ha sido incluida en la campaña del Gobierno regional ‘Un caso de éxito, el éxito de todos’, que tiene como objetivo visibilizar proyectos, empresas y recursos turísticos de la Región que destacan por su apuesta por la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la mejora continua.

Se presentado el vídeo realizado para visibilizar el recurso turístico y mostrarlo como ejemplo exitoso

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, visitó el lugar, acompañada por la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, y el director del enclave, Juan del Olmo, para presentar el vídeo realizado para visibilizar el recurso turístico y mostrarlo como ejemplo exitoso, ya que se trata “de uno de los recursos turísticos más singulares de la Región de Murcia y uno de los principales atractivos del Noroeste de nuestra comunidad”.

Destacó también la consejera que la Cueva del Puerto está considerada “un referente internacional y uno de los mejores ejemplos de cavidad de origen hidrotermal existentes en Europa. Sus galerías, salas y formaciones constituyen un importante patrimonio geológico, científico y turístico y durante las visitas se puede conocer una amplia variedad de formaciones geológicas singulares, desarrolladas a lo largo de millones de años mediante procesos naturales excepcionales”.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, impulsa la iniciativa ‘Un caso de éxito, el éxito de todos’ como reconocimiento público de aquellos proyectos que contribuyen a mejorar la competitividad turística de la Región de Murcia, a la vez que generan actividad económica y empleo, diversifican la oferta y ayudan a posicionar el destino en mercados nacionales e internacionales.

Primera cueva turística con wifi

La formación de Cueva del Puerto comenzó hace aproximadamente 15 millones de años mediante procesos hidrotermales asociados al ascenso de aguas profundas ricas en dióxido de carbono y ácido sulfúrico, que fueron modelando la roca caliza hasta dar lugar a una cavidad única por sus características geológicas.

La Cueva del Puerto se ha convertido recientemente en la primera cueva turística de España en disponer de cobertura wifi integral a lo largo de todo el recorrido visitable

La Cueva del Puerto se ha convertido recientemente en la primera cueva turística de España en disponer de cobertura wifi integral a lo largo de todo el recorrido visitable. Esta actuación supone un importante avance en materia de seguridad, al permitir mantener la comunicación permanente entre el interior de la cavidad y el exterior.

Monitorización bioclimática

Interior de la Cueva del Puerto / La Opinión

La infraestructura tecnológica implantada sirve además de soporte para un sistema de monitorización bioclimática avanzada, que permite controlar en tiempo real parámetros fundamentales para la conservación del espacio natural.

Entre otros aspectos, se monitorizan de forma permanente los niveles de dióxido de carbono (CO₂), radón, temperatura y humedad ambiental, lo que facilita la toma de decisiones orientadas a preservar el equilibrio natural de la cavidad y garantizar una gestión sostenible del recurso turístico.