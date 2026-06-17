‘Cercanos’ concluye en Canara mejorando la calidad de vida de cerca de 120 mayores de las pedanías de Cehegín

La pedanía de Canara acogió la clausura del programa ‘Cercanos’, una iniciativa destinada a fomentar el bienestar, la autonomía y la participación de las personas mayores de las pedanías de Cehegín.

El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; la directora general de Servicios Sociales, María José de Maya; la concejala de Personas Mayores, Juani Valero; y representantes de la Asociación Animay, entidad encargada del desarrollo del programa.

Gracias a una subvención del Gobierno regional superior a los 80.000 euros, el proyecto ha ofrecido de forma gratuita atención, acompañamiento y actividades de envejecimiento activo a cerca de 120 vecinos de Canara, La Carrasquilla, Valentín y El Chaparral.

Durante la clausura se destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores

Durante la clausura se destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a reforzar los servicios en las pedanías del municipio.

Servicios ofrecidos

Clausura del programa 'Cercanos' en Cehegín / La Opinión

Además de los servicios asistenciales como el de psicología, fisioterapia, gerontogimnasia o podología, dentro del programa ‘Cercanos’ el municipio ha desplegado un calendario de actividades y talleres durante el último año con una financiación de 80.000 euros. Entre estos talleres, destacan los desarrollados para la estimulación cognitiva, así como los de salud preventiva, manualidades o movilidad suave.

Los mayores también han participado en diferentes actividades como ‘El árbol de los recuerdos’

Los mayores también han participado en diferentes actividades como ‘El árbol de los recuerdos’, un espacio en el que han compartido historias para conocerse mejor; ‘Mi pedanía’, con la que han intercambiado fotografías antiguas de las pedanías Canara y Valentín; y ‘Los sabores de nuestra tierra’, en el que han participado en la degustación de productos locales.

Asimismo, han asistido a sesiones formativas para aprender a usar aplicaciones móviles de salud, con ayuda personalizada para pedir una cita médica desde el móvil o consultar la tarjeta sanitaria virtual, y a charlas sobre seguridad ciudadana, con consejos prácticos sobre cómo evitar timos telefónicos o en la puerta del domicilio.

Más de 15.000 beneficiarios del programa en toda la Región

Cehegín comenzará el próximo mes de septiembre la segunda edición del programa ‘Cercanos’, que contará de nuevo con una financiación de 80.000 euros. Tras la buena acogida de la primera convocatoria, se valorarán las actividades más demandadas y, atendiendo a las necesidades y preferencias de los beneficiarios, se elaborará una nueva programación.

Con la segunda edición de este programa regional, el número de personas mayores que se benefician de sus servicios y actividades se amplía hasta las 15.000 en toda la Región

Con la segunda edición de este programa regional, el número de personas mayores que se benefician de sus servicios y actividades se amplía hasta las 15.000 en toda la Región. Se trata de personas que viven en cerca de un centenar de pedanías y zonas alejadas del núcleo urbano en 14 municipios: Abanilla, Albudeite, Bullas, Calasparra, Campos de Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura.

El Gobierno regional ha destinado para la segunda convocatoria de estas ayudas más de 1,6 millones de euros

El Gobierno regional ha destinado para la segunda convocatoria de estas ayudas más de 1,6 millones de euros, siendo 3,2 millones la cantidad total aportada con este objetivo en los últimos dos años.