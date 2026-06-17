Archivel estrena una nueva glorieta para reforzar la seguridad del entorno del IES Oróspeda

La Comunidad Autónoma ha finalizado la construcción de la nueva glorieta de acceso a la pedanía caravaqueña de Archivel, para reforzar la seguridad vial de alumnos, familias y trabajadores del Instituto de Educación Secundaria Oróspeda.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha visitado las obras junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y ha destacado que "esta actuación, que ha supuesto una inversión regional de más de 350.000 euros, beneficia directamente a unas 250 personas que acuden al instituto, pero también beneficia al conjunto de los vecinos de Archivel y de las pedanías cercanas que utilizan esta carretera", según han informado desde el Ejecutivo regional.

García Montoro ha insistido en que "invertir en seguridad vial tiene un impacto directo en la vida de las personas. Esta glorieta aporta tranquilidad a los padres cuando sus hijos acuden al instituto", además ha explicado que "esta actuación forma parte de la estrategia del Gobierno regional para reforzar los servicios, las comunicaciones y la calidad de vida en las zonas rurales del interior de la Región, porque cada euro invertido en el medio rural contribuye a generar oportunidades para que nuestros pueblos sigan siendo lugares atractivos para vivir, trabajar y formar una familia".

El consejero ha señalado que esta actuación responde a una demanda planteada durante años por los vecinos de Archivel y por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. "Cuando una infraestructura mejora la seguridad de los jóvenes, protege a las familias y facilita la movilidad de quienes trabajan o estudian en el municipio, estamos ante una inversión que merece la pena. El Gobierno regional actúa donde los ciudadanos lo necesitan", ha afirmado.

La actuación refuerza la seguridad vial con la habilitación de una zona de parada de autobuses, la instalación de alumbrado en todo el tramo afectado, con luces led alimentadas por placas solares, y con mejoras en el drenaje y la señalización.

La glorieta se ha construido en la RM-702, principal acceso a Archivel y vía de conexión con las pedanías moratalleras de Campo de San Juan y El Sabinar. Esta carretera soporta actualmente una intensidad media diaria de 3.068 vehículos, un 14 por ciento más que cuando se redactó el proyecto, lo que refuerza la necesidad de esta actuación para mejorar la seguridad vial en uno de los principales puntos de entrada a la localidad.

"Que una pedanía de 1.150 habitantes cuente con una carretera por la que circulan más de 3.000 vehículos al día demuestra la importancia estratégica de las comunicaciones rurales para la cohesión territorial y el desarrollo económico del Noroeste", ha subrayado el consejero.

En este sentido, el responsable regional ha resaltado que "las infraestructuras también son una herramienta para luchar contra la despoblación" y ha añadido que "el Gobierno regional adapta sus inversiones a las necesidades reales de los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, porque los vecinos de nuestras pedanías y municipios rurales merecen las mismas oportunidades y la misma seguridad que quienes residen en grandes núcleos urbanos".

Más inversiones

Durante la visita, García Montoro ha destacado que está previsto reforzar la seguridad en el acceso este de Caravaca de la Cruz, en la carretera que une la localidad con Cehegín, la RM-517, con la construcción de una nueva glorieta que tiene una inversión regional de 545.000 euros.

Asimismo, entre las actuaciones más recientes figura la mejora de la seguridad vial en la RM-730, con una inversión superior a los 232.000 euros destinada a la consolidación de un talud mediante un muro de escollera y trabajos de saneo y limpieza.

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Además, en los últimos meses el Ejecutivo regional ha destinado más de 436.000 euros a actuaciones de conservación en distintas carreteras autonómicas del municipio, entre ellas la RM-C18 de Los Royos y la RM-715 entre Caravaca de la Cruz y Socovos, además de diversas campañas de siega, desbroce y limpieza de cunetas en distintas pedanías del término municipal.