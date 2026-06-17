El alcalde de Los Alcázares pide asumir las competencias de Costas "en beneficio del Mar Menor"

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha instado este miércoles al Gobierno regional a solicitar al Ejecutivo central la transferencia de las competencias estatales en materia de Costas. Según ha defendido, esta medida permitiría simplificar los trámites administrativos y mejorar la capacidad de actuación en la gestión y protección del litoral y del Mar Menor.

La petición se ha producido durante la inauguración de la tercera edición del curso de verano sobre turismo sostenible organizado por el Ayuntamiento de Los Alcázares y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). La iniciativa, que vuelve a celebrarse en el municipio, reúne a expertos y profesionales para analizar los desafíos y oportunidades de un modelo turístico compatible con la conservación del entorno.

Iniciativas perdidas en distintas administraciones

Durante su intervención, Pérez Cervera ha explicado las dificultades que encuentran las administraciones a la hora de impulsar medidas relacionadas con la sostenibilidad de las playas y la conservación del Mar Menor debido a la dispersión de competencias existente entre diferentes organismos.

"Hoy he querido expresar la dificultad que supone garantizar iniciativas dirigidas a la sostenibilidad en nuestras playas y en el Mar Menor teniendo en cuenta que las competencias están distribuidas entre distintas administraciones", ha señalado Pérez Cervera.

El alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento llevan años pidiendo que las competencias que actualmente ejerce el Estado en materia de Costas sean asumidas por la Comunidad Autónoma. En este sentido, Mario Pérez Cervera destacó que diferentes responsables del Ejecutivo regional han defendido públicamente esta posibilidad en numerosas ocasiones, aunque, según ha indicado, nunca se ha llegado a formalizar la petición.

"En beneficio y defensa del Mar Menor"

“Quiero exigir al Gobierno regional que solicite formalmente las competencias de Costas al Gobierno de España y que sean asumidas por la misma administración, con el objetivo de ser más eficaces y eficientes en la toma de decisiones, como pasa en otras Comunidades Autónomas como Galicia”, ha afirmado el alcalde durante su intervención. Según Pérez Cervera, concentrar estas competencias en una única administración contribuiría a reducir la burocracia y facilitaría la puesta en marcha de actuaciones en beneficio del Mar Menor. “Es necesario evitar esa burocracia que en ocasiones dificulta tanto la toma de acciones e iniciativas en beneficio y en defensa del Mar Menor”, concluyó.