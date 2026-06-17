Acusan al alcalde Fulgencio Gil de endeudar a los lorquinos "para pagarse su campaña"

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán, denuncia que tras el anuncio del equipo de Gobierno de recurrir a un crédito de 5 millones de euros, se esconde una maniobra del alcalde, Fulgencio Gil, y del Partido Popular para «pagarse su campaña electoral».

Al respecto, Abellán critica la «nefasta gestión» del PP que, tras presumir del presupuesto más alto de la historia, ahora recurre a un préstamo millonario para «para multiplicar anuncios, vender titulares y mantener el puesto, dejando la púa a los lorquinos».

¿Cómo es posible que presuman de haber aprobado el presupuesto más alto de la historia, con 120 millones de euros para 2026, y ahora tengan que aprobar un préstamo de 5? ¿En qué se están gastando todo ese dinero?», se ha preguntado Abellán. Y añaden que las arcas municipales se encuentran en una situación crítica debido al «descontrol» del gasto del alcalde.

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Por todo ello, el PSOE reclama que el préstamo vaya destinado a proyectos pendientes y necesarios para los lorquinos, como las carreteras de Almendricos-La Campana y Malvaloca, la remodelación de la calle Portijico, el Camino Viejo del Puerto y la calle Puerto Lumbreras, la renovación de la red de agua potable de La Paca y la reapertura de las piscinas de La Torrecilla.