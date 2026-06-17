PSOE
Acusan al alcalde Fulgencio Gil de endeudar a los lorquinos "para pagarse su campaña"
L. O.
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán, denuncia que tras el anuncio del equipo de Gobierno de recurrir a un crédito de 5 millones de euros, se esconde una maniobra del alcalde, Fulgencio Gil, y del Partido Popular para «pagarse su campaña electoral».
Al respecto, Abellán critica la «nefasta gestión» del PP que, tras presumir del presupuesto más alto de la historia, ahora recurre a un préstamo millonario para «para multiplicar anuncios, vender titulares y mantener el puesto, dejando la púa a los lorquinos».
¿Cómo es posible que presuman de haber aprobado el presupuesto más alto de la historia, con 120 millones de euros para 2026, y ahora tengan que aprobar un préstamo de 5? ¿En qué se están gastando todo ese dinero?», se ha preguntado Abellán. Y añaden que las arcas municipales se encuentran en una situación crítica debido al «descontrol» del gasto del alcalde.
Por todo ello, el PSOE reclama que el préstamo vaya destinado a proyectos pendientes y necesarios para los lorquinos, como las carreteras de Almendricos-La Campana y Malvaloca, la remodelación de la calle Portijico, el Camino Viejo del Puerto y la calle Puerto Lumbreras, la renovación de la red de agua potable de La Paca y la reapertura de las piscinas de La Torrecilla.
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