Activado el plan de seguridad en el campo de Lorca para evitar los robos nocturnos de sandías

El ayuntamiento de Lorca ha reanudado por cuarto verano consecutivo su plan especial de seguridad en cultivos para evitar los robos de productos agrícolas, sobre todo sandías, a petición de la organización agraria COAG, que asegura que en la campaña del año 2025 fueron sustraídos miles de kilos de este producto.

El alcalde, Fulgencio Gil, lo ha anunciado tras una reunión con directivos de COAG en Lorca y una visita a una de las plantaciones de sandía del municipio, que tiene 3.000 hectáreas de este producto en cultivo en las pedanías de la huerta.

El plan municipal incluye vigilancia policial nocturna con patrullas en las fincas de cultivo en fase de recolección y el uso de drones con visión nocturna, además de un canal de coordinación con los agricultores a través de la aplicación Whatsapp.

El presidente de COAG, Plácido Pérez-Chuecos, ha explicado que junto a la pérdida de género, los robos suponen importantes pérdidas para los agricultores, ya que durante los saqueos los ladrones destrozan válvulas, tuberías y baterías.

Fue en el verano de 2023 cuando el robo de sandías se disparó, lo que llevó al consistorio a poner en marcha un servicio policial de vigilancia y control y COAG facilitó a la Policía Local la geolocalización de las parcelas más susceptibles de sufrir robos por su proximidad a carreteras y caminos. Desde entonces el dispositivo ha mejorado en operatividad y resultados, con la incorporación de nuevas herramientas como los drones y además ha tenido un importante «efecto disuasorio» que ha conseguido reducir la comisión de robos, ha dicho el alcalde.

En muchas ocasiones el botín de esos robos se vende de forma ilegal en furgonetas que recorren diversos municipios con las sandías sustraídas, por lo que la Policía Local también ha establecido refuerzos para el control de esa forma de venta ambulante.

Precios bajos en esta campaña

En la huerta de Lorca este verano hay plantadas más de 3.000 hectáreas de sandías de distintas variedades y la recolección, que ha comenzado esta semana, deja precios muy bajos por la falta de demanda en los mercados europeos, aunque se espera un repunte en el consumo cuando suban las temperaturas en los países del centro del continente.

Lo ha dicho el presidente de COAG en Lorca, Plácido Pérez-Chuecos, al tiempo que ha reconocido que «la campaña ha empezado mal» por los bajos precios de los países de destino. Sin embargo, los productores locales son «optimistas» y esperan que esta semana «comience a remontar el precio» alentado por el calor en el centro del continente, algo que ya se percibe en mercados como el alemán, uno de los principales clientes de la sandía lorquina.

«Cuando la temperatura sube, el precio sube inmediatamente» al aumentar la demanda del producto, ha explicado Pérez Chuecos, que ha dicho que el factor de la temperatura también condiciona otros aspectos productivos, como el de la recolección.

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La subida de las temperaturas en el campo lorquino también obliga a los productores a reforzar las medidas de seguridad de los trabajadores del campo y a modificar los horarios, adelantando la hora de comienzo a las seis y media de la mañana y la finalización a las doce y media.