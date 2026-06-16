El Melocotón de Cieza prevé superar los cuatro millones de kilos esta campaña

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Melocotón de Cieza afronta la campaña de 2026 con perspectivas de crecimiento y consolidación. El sello de calidad europeo prevé una producción superior a los cuatro millones de kilos, impulsada por el aumento de la superficie cultivada, la incorporación de nuevas variedades y el creciente interés de agricultores y comercializadoras por formar parte de esta figura de calidad.

La principal novedad de esta campaña será la ampliación de las variedades amparadas por la IGP. Por primera vez, además de las tradicionales Baby Gold 6 y Romea, estarán incluidas Levante 45, Grocivac y Manolito, lo que permitirá ampliar la oferta comercial y reforzar la presencia del melocotón de Cieza en los mercados.

Durante la presentación de la campaña, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, destacó que esta ampliación "refuerza el potencial de crecimiento de una figura de calidad que contribuye a diferenciar y poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la fruticultura regional".

El doble de superficie de cultivo

Los datos reflejan una notable expansión de la IGP. La superficie inscrita alcanza este año las 136,6 hectáreas, más del doble que en la campaña anterior, cuando se registraron 60 hectáreas. También se ha incrementado significativamente el número de agricultores adheridos, que pasa de 29 a 61 productores.

Según las estimaciones del sector, la producción superará los cuatro millones de kilos gracias a la entrada de las nuevas variedades y al creciente interés de productores y comercializadoras por integrarse en el sello de calidad.

Buendía subrayó que la incorporación de nuevas variedades supone "un impulso para el sector frutícola de Cieza y de la Región de Murcia", al ampliar las posibilidades comerciales de una fruta que goza de un reconocido prestigio tanto en el mercado nacional como internacional.

La IGP Melocotón de Cieza obtuvo el reconocimiento oficial de la Unión Europea en 2023, incorporándose al registro comunitario de Indicaciones Geográficas Protegidas. Este distintivo certifica el origen y la calidad del producto y refuerza su posicionamiento frente a otros competidores.

Actualmente, la IGP integra a productores y comercializadoras como Alimer, Thader Cieza, La Vega de Cieza, Pitiso y Distinet.

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Cieza está considerada la principal zona productora de melocotón de Europa, con cerca de 5.900 hectáreas de regadío dedicadas a este cultivo y una producción anual que ronda los 180 millones de kilos, cifras que convierten al municipio en uno de los grandes referentes de la fruticultura española.