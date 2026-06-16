Caravaca gana medio centenar de plazas de aparcamiento en uno de los principales accesos a su casco histórico

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo obras para habilitar un nuevo aparcamiento disuasorio en la calle Las Monjas, una actuación que permitirá crear cerca de medio centenar de plazas de estacionamiento en uno de los principales accesos al casco histórico de la ciudad.

Además, el espacio está siendo decorado con un gran mural realizado por el artista urbano cartagenero KRASER (José Jorge Nicolás Salas), con una reinterpretación artística de la entrada de Fernando el Católico a Caravaca en 1488, mediante una composición simbólica y contemporánea integrada en el paisaje urbano y patrimonial del casco histórico.

Las actuaciones, enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, se desarrollan con un presupuesto global de 58.171 euros financiado con los fondos europeos ‘Next Generation’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El nuevo espacio contará con aparcabicicletas, zona de estancia y aparcamientos adaptados para personas con movilidad reducida

La intervención se encuentra en un solar municipal de casi dos mil metros cuadrados situado frente a la Oficina Municipal de Turismo y el Museo de la Fiesta, en un enclave estratégico para residentes, turistas y peregrinos que acceden al centro histórico. El proyecto transformará un espacio que permanecía sin uso en una infraestructura que contribuirá a mejorar la movilidad urbana, ordenar el tráfico y reforzar la accesibilidad al entorno monumental.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado que “esta actuación nos permite recuperar para el uso público un espacio que se encontraba degradado y sin utilidad, transformándolo en una infraestructura que mejorará la movilidad y la accesibilidad al casco histórico”.

Además de las plazas de aparcamiento, el nuevo espacio incorporará plazas de aparcamiento adaptadas para personas con movilidad reducida, zona de aparcabicicletas para fomentar la movilidad sostenible, así como un espacio de estancia y encuentro destinado a mejorar la experiencia de quienes acceden al casco histórico. Las obras contemplan la adecuación integral del terreno, la formación de la explanada, la ejecución de accesos y cerramientos y la instalación del equipamiento previsto.

El solar donde se ejecutan las obras ha sido cedido al Ayuntamiento por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El espacio lo ocupaba anteriormente un inmueble que resultó gravemente afectado por un incendio y cuya posterior demolición dio lugar al solar actual.

Un nuevo mural inspirado en la historia de Caravaca

Futuro mural que estará ubicado en el nuevo parking disuasorio del Museo de la Fiesta / Enrique Soler

El acondicionamiento del aparcamiento se completa con una nueva actuación de arte urbano que contribuirá a embellecer el entorno y reforzar la identidad histórica del casco antiguo. En concreto, se está ejecutando un mural de gran formato dedicado a la visita que el rey Fernando ‘El Católico’ realizó a Caravaca de la Cruz en el año 1488 para venerar la Vera Cruz.

El espacio está siendo decorado por el reconocido artista urbano KRASER, rindiendo homenaje al pasado medieval de la ciudad, con una reinterpretación artística de la visita del Rey Fernando ‘El Católico’ a Caravaca en 1488

La obra está siendo realizada por KRASER (José Jorge Nicolás Salas) y se suma a otras intervenciones impulsadas por el Ayuntamiento dentro del programa de embellecimiento y puesta en valor del casco histórico, como los otros tres murales dedicados a los Caballos del Vino, ‘La Aparición’ o la panorámica histórica de la ciudad.

KRASER es un artista y diseñador gráfico nacido en Cartagena, con una amplia trayectoria nacional e internacional en el ámbito del muralismo contemporáneo y el arte urbano, residente actualmente en Milán. Su obra se caracteriza por una reinterpretación contemporánea de elementos históricos y simbólicos mediante un lenguaje visual propio donde convergen referencias clásicas, surrealistas y abstractas, incorporando además una fuerte carga conceptual y narrativa.

Las actuaciones están financiadas con 58.171 euros del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, dotado con fondos europeos ‘Next Generation’

El artista ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Italia, Francia, Alemania, Grecia, Suiza, Brasil, Reino Unido, Ucrania o Estados Unidos, así como en festivales y proyectos de arte urbano de reconocido prestigio internacional.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia municipal orientada a mejorar la calidad paisajística del Conjunto Histórico-Artístico de Caravaca, revitalizar espacios urbanos degradados y generar nuevos atractivos culturales y turísticos.

La visita de Fernando ‘El Católico’ a la Vera Cruz

La visita de Fernando ‘El Católico’ a Caravaca tuvo lugar en julio de 1488, tras la capitulación de Huéscar, en el contexto de la campaña militar que precedió al final del Reino nazarí de Granada.

El principal testimonio de este acontecimiento se encuentra en la “Chrónica de los muy altos y esclarecidos reyes Cathólicos don Fernando y doña Ysabel”, escrita por el cronista oficial Fernando del Pulgar. Según relatan las fuentes históricas, el monarca se desplazó hasta Caravaca acompañado de parte de su ejército con el propósito de orar ante la Vera Cruz, posiblemente en acción de gracias por los éxitos obtenidos durante la campaña.

Durante su estancia, Fernando ‘El Católico’ realizó la donación de una lámpara de plata a la Vera Cruz, pieza que actualmente se conserva en la Basílica y que constituye el testimonio material de aquella histórica visita, que impresionó y dejó huella en la población local de momento.