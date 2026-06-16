El Ayuntamiento de Caravaca mejora las escuelas infantiles municipales del casco urbano, Barranda y Archivel

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en las escuelas infantiles municipales del casco urbano, Barranda y Archivel, que el próximo curso ofrecerán un total de 140 plazas gratuitas para niños y niñas de 1 y 2 años. Los trabajos han sido financiados íntegramente mediante una subvención de 61.687 euros concedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con cargo a los fondos europeos NextGenerationEU.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el concejal de Educación, José Fernández Tudela, han visitado la Escuela Municipal de Educación Infantil de Barranda para comprobar el resultado de las actuaciones realizadas dentro del Programa de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil de la Región de Murcia.

Durante la visita, José Francisco García ha destacado que “seguimos trabajando para que los servicios públicos de calidad lleguen tanto al casco urbano como a nuestras pedanías, y estas escuelas infantiles municipales son un nuevo ejemplo de ello”. El alcalde ha señalado además que “la puesta en marcha y mejora de estos centros responde a una apuesta firme del Gobierno de la Región de Murcia, en colaboración con los ayuntamientos, por facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo a las familias recursos públicos de calidad y una atención profesional para los menores desde sus primeros años de vida”.

Las actuaciones ejecutadas han estado orientadas a la adecuación y mejora de los espacios educativos de las tres escuelas municipales autorizadas en el municipio. Gracias a esta inversión se han instalado nuevos elementos de sombraje, parques y juegos infantiles, además de diverso equipamiento destinado a mejorar la funcionalidad y el uso diario de los centros.

Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo

Arreglo Escuelas Municipales Infantiles en Caravaca / Enrique Soler

La subvención se enmarca en el Programa de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años), cuyo objetivo es fomentar la creación y consolidación de plazas públicas para niños y niñas de estas edades, favoreciendo el acceso a la educación temprana y contribuyendo a reducir las desigualdades sociales y territoriales, especialmente en los municipios y núcleos rurales.

Por centros, la Escuela Municipal de Educación Infantil de Caravaca, ubicada en la calle Concejal Miguel Ángel Blanco, ha recibido una inversión de 23.439,68 euros destinada a la instalación de sombrajes y juegos infantiles. La escuela de Barranda ha contado con una financiación de 28.035,93 euros, de los que 14.640,53 euros se han destinado a equipamiento exterior y 13.395,40 euros a obras de reforma necesarias para su autorización administrativa como Escuela Municipal de Educación Infantil. Por su parte, la escuela de Archivel ha recibido 10.210,89 euros para mejorar sus espacios exteriores mediante la instalación de sombrajes y juegos infantiles.

Reparto de plazas

Estas actuaciones permitirán consolidar la nueva oferta de 140 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 1 y 2 años en las tres escuelas municipales. En concreto, la Escuela Municipal de Caravaca contará con 76 plazas distribuidas en seis unidades de primer ciclo; la Escuela Municipal de Barranda dispondrá de 36 plazas en tres unidades; y la Escuela Municipal de Archivel ofrecerá 28 plazas en dos unidades. A esta oferta se suman las 60 plazas ya existentes en las aulas de tres años de los colegios La Santa Cruz, Cervantes y La Consolación, configurando una amplia red pública de atención educativa para la primera infancia en el municipio.

Asimismo, el hecho de que dos de las escuelas municipales estén ubicadas en las pedanías de Barranda y Archivel supone un importante avance en la mejora de los servicios públicos del entorno rural, contribuyendo a fijar población, favorecer la igualdad de oportunidades y ofrecer nuevos recursos a las familias que residen fuera del casco urbano.