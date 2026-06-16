Más de 80 terrenos afectados por el soterramiento del AVE y la nueva estación de Sutullena en Lorca

Más de ochenta fincas y terrenos se verán afectados por expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales para acometer la integración de las vías del AVE a su paso por Lorca, una actuación vinculada al soterramiento de las vías y a la construcción de la nueva estación de Sutullena que permitirá seguir dando pasos para que el Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia sea una realidad.

Adif ha sometido a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la primera modificación del Proyecto de Construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. El anuncio, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, abre un plazo de quince días hábiles para que los afectados puedan presentar alegaciones, corregir posibles errores en la relación de fincas o formular oposición a la necesidad de ocupación.

La relación incluida en el anuncio recoge hasta 81 fincas o derechos afectados en el término municipal de Lorca, con una superficie total vinculada al expediente de 59.138 metros cuadrados. La mayor parte de la superficie incluida en el modificado corresponde a ocupaciones temporales necesarias para ejecutar las obras del soterramiento (una "extraordinaria oportunidad histórica" como dijo el alcalde lorquino, Fulgencio Gil), más que a expropiaciones definitivas.

De ellos, solo 2.937 metros cuadrados corresponden a expropiación, 3.785 metros cuadrados a servidumbres y 52.416 metros cuadrados a ocupaciones temporales, según el recuento que consta en el registro efectuado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y firmado por el director general de Adif-Alta Velocidad, Luis Llamas Martínez. Además, el documento recoge cinco casos con privación de uso.

Administraciones y vecinos perjudicados

El expediente afecta tanto a propietarios particulares como a empresas y administraciones públicas. Entre los titulares incluidos figuran varios organismos institucionales como el propio Ayuntamiento de Lorca, así como la Comunidad Autónoma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Tesorería General de la Seguridad Social, Adif y distintas sociedades y vecinos particulares.

El anuncio permitirá a los afectados consultar el expediente y presentar alegaciones en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia, el Ayuntamiento de Lorca, así como a través del Registro Electrónico General o la sede electrónica de Adif.

Los propietarios disponen de quince días hábiles para presentar alegaciones al expediente publicado por Adif

La actuación forma parte de uno de los tramos clave de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, dentro del Corredor Mediterráneo. Adif contrató por 328 millones de euros la construcción del tramo que completa la plataforma de la línea a su paso por Lorca, incluyendo la integración urbana del ferrocarril y la nueva estación de Lorca-Sutullena.

Tal y como anunció entonces Adif, la obra comprende un tramo de 3,2 kilómetros, con un túnel de 2,9 kilómetros que canalizará una doble vía en ancho estándar para tráfico mixto de viajeros y mercancías, entre Lorca-San Diego y el cruce con la RM-11, conectando con los tramos Totana-Lorca y Lorca-Pulpí.

El proyecto tiene también un fuerte componente urbano, ya que la integración ferroviaria permitirá eliminar seis pasos a nivel, mejorar la permeabilidad de la ciudad y generar nuevos espacios urbanos. La futura estación de Sutullena se levantará en superficie, junto a la estación de autobuses, y tendrá 2.314 metros cuadrados, seis veces más que la actual, combinando la conservación del edificio histórico con una nueva área ampliada.

Adif viene sosteniendo que con esta actuación están ya en marcha los 17 tramos que integran la plataforma de la LAV Murcia-Almería, una línea de unos 200 kilómetros en la que se prevé una inversión global de 3.500 millones de euros.