Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo

Santomera volverá a convertirse en el epicentro festivo de la Región con la celebración de la XLVI edición de las Fiestas de Moros y Cristianos, que se desarrollarán del 19 al 28 de junio con una programación reforzada y una participación récord. Declaradas de Interés Turístico Regional, estas fiestas combinan tradición, historia, música y convivencia en una propuesta que cada año atrae a miles de vecinos y visitantes.

El Campamento Festero, instalado en el recinto de El Polvorín-Hermanos Mateo, volverá a ser el corazón de las celebraciones. Desde allí partirán muchas de las actividades que llenarán de ambiente las calles del municipio durante diez intensos días.

La programación de este año incorpora importantes novedades, entre ellas la participación de una sexta agrupación festera. La nueva comparsa mora Al-Majus se suma a Moros Almorávides, Caballeros y Damas del Ampurdán, Contrabandistas del Mediterráneo, Yonud Hijos del Desierto y Piratas Berberiscos, ampliando así el colorido y la espectacularidad de los desfiles.

Durante la presentación oficial de las fiestas en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó el valor de este tipo de celebraciones como motor económico y cultural para los municipios. Según señaló, los Moros y Cristianos de Santomera se han consolidado como una de las grandes referencias festivas de la Región gracias a su capacidad para preservar las tradiciones y poner en valor la identidad local.

Presentación de las Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera / Ayuntamiento de Santomera

Un arranque con música y ambiente festero

Las fiestas arrancarán oficialmente el viernes 19 de junio con la recogida del Capitán 2026, Juan José Pérez Plaza, de la comparsa Yonud Hijos del Desierto. Esa misma noche abrirá sus puertas el Campamento Festero con un concierto de la banda tributo Radar Indie y una sesión musical a cargo de DJ Pedro Marín.

Uno de los eventos más esperados llegará al día siguiente, el sábado 20 de junio, con el pregón que pronunciará Eva Reverte Hernández, directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia, en el Auditorio Municipal Ginés Abellán. La jornada culminará con el concierto de Camela en la Zona Güertana, una de las citas con mayor capacidad de convocatoria de todo el programa.

Tradición, cultura y actividades para todos los públicos

La programación combina los actos más tradicionales con propuestas dirigidas a diferentes edades. El domingo 21 de junio tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen del Rosario y a San Luis Gonzaga, patrona y copatrono del municipio, respectivamente.

Los más pequeños serán protagonistas el lunes 22 de junio durante el Día del Niño, con hinchables, talleres, pintacaras y diversas actividades infantiles.

Las jornadas del bando moro y del bando cristiano se celebrarán los días 23 y 24 de junio, acompañadas de actuaciones de academias y escuelas de danza locales, reforzando así la participación del tejido cultural santomerano.

El gran desfile se celebrará el sábado 27 de junio / L.O.

El gran desfile, plato fuerte de las fiestas

La recta final de las celebraciones comenzará el jueves 25 de junio con el tradicional desfile informal por las calles del municipio y continuará el viernes 26 con la Noche del Capitán, que incluirá actuaciones musicales y la retransmisión en pantalla gigante del partido entre España y Uruguay correspondiente al Mundial de Fútbol 2026.

Sin embargo, el momento más esperado llegará el sábado 27 de junio con el Gran Desfile de Moros y Cristianos. A partir de las 21:00 horas, las comparsas recorrerán algunas de las principales vías de Santomera en un espectáculo de música, vestuario y puesta en escena que partirá desde el parque Adolfo Suárez y concluirá en el Campamento Festero tras atravesar la avenida Juan Carlos I y las calles Calvario y Octavio Carpena Artés.

Un final cargado de simbolismo

Las fiestas concluirán el domingo 28 de junio con uno de los actos más representativos de esta celebración, la tradicional Conversión del Moro en la plaza de la Iglesia. La jornada se completará con una fiesta de la espuma pensada para el disfrute de toda la familia.

Con cerca de medio siglo de historia, los Moros y Cristianos de Santomera continúan creciendo y reforzando su posición como una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo regional, combinando la recreación histórica con una oferta cultural y de ocio capaz de atraer a públicos de todas las edades.

Cartel de las Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, realizado por Puebla / L.O.

Programación

SÁBADO 13 DE JUNIO

• 19:00 h. Pasacalles de las seis comparsas por la ciudad de Murcia.

• 19:30 h. Presentación de la revista ‘Arcabuz’ en el histórico edificio del Casino de Murcia.

LUNES 15 DE JUNIO

• 11:00 h. Presentación de las XLVI Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera en el ITREM de Murcia (Instituto de Turismo de la Región de Murcia).

VIERNES 19 DE JUNIO

• 20:00 h. Recogida del Capitán 2026, Juan José Pérez Plaza, de Yonud, Hijos del Desierto, con salida desde la plaza de la Salud.

• 23:00 h. Apertura del Campamento Festero, ubicado en el recinto El Polvorín (abierto hasta el domingo 28 de junio).

• 23:00 h. Concierto de la banda tributo Radar Indie; lo mejor del indie español de ayer y hoy, en un solo espectáculo.

• 01:00 h. Sesión a cargo de DJ Pedro Marín.

SÁBADO 20 DE JUNIO

• 20:30 h. En el Auditorio Ginés Abellán, pregón de fiestas, a cargo de Eva Reverte Hernández, directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia.

• 23:00 h. En la Zona Güertana, concierto de Camela, organizado por Hosen Music (entradas disponibles haciendo clic aquí).

DOMINGO 21 DE JUNIO

• 14:00 h. Comida de familia festera en el restaurante Rosarito.

• 19:30 h. Ofrenda floral a la patrona de Santomera, la Virgen del Rosario, y al copatrono, San Luis Gonzaga, en la plaza de la Iglesia.

LUNES 22 DE JUNIO, DÍA DEL NIÑO

• 19:30 h. Día del Niño, con hinchables, pintacaras, talleres y otras actividades infantiles (hasta las 20:30 h).

MARTES 23 DE JUNIO, DÍA DEL BANDO MORO

• 21:00 h. Actuaciones de baile a cargo de Row Dance Studio y la academia de Eva Esteve.

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO, DÍA DEL BANDO CRISTIANO

• 21:00 h. Actuaciones de danza ofrecidas por Ágora Studio, la Asociación Músico-Cultural Euterpe y la escuela de Ricardo Giner y Alba Mendoza.

JUEVES 25 DE JUNIO

• 22:00 h. Desfile informal por las calles de Santomera.

• 23:00 h. En el Campamento Festero, sesión a cargo de Manu Díaz.

VIERNES 26 DE JUNIO, NOCHE DEL CAPITÁN

• 23:00 h. Actuación de Radio Fusión Dúo.

• 00:45 h. Sesión a cargo de DJ Fieras.

• 02:00 h. Retransmisión en directo, en pantalla gigante, del partido de fútbol entre España y Uruguay, correspondiente al Mundial 2026.

SÁBADO 27 DE JUNIO, DÍA DEL DESFILE

• 10:00 h. Retreta por las calles de Santomera, con salida desde el jardín de Manuel Azaña.

• 21:00 h. Gran desfile de Moros y Cristianos (salida desde el parque Adolfo Suárez hasta el Campamento, con recorrido a través de la avenida Juan Carlos I y las calles del Calvario y Octavio Carpena Artés).

• 24:00 h. Concierto de Conecta2; a continuación, la música sigue con DJ Varo.

DOMINGO 28 DE JUNIO, DÍA DE LA FAMILIA FESTERA

• 20:30 h. Conversión del moro en la plaza de la Iglesia.

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• 20:30 h. Fiesta de la espuma.