Caravaca convierte una fotografía histórica de los Caballos del Vino en un nuevo icono de arte urbano

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa impulsando actuaciones de arte urbano vinculadas al patrimonio local con la ejecución de un nuevo mural artístico de gran formato en el entorno de Los Huertos del Vicario, en pleno casco histórico de la ciudad. La obra, actualmente en proceso de realización, reproduce una de las primeras fotografías conservadas en Archivo Histórico Municipal del festejo de los Caballos del Vino, convirtiendo una medianera urbana en un nuevo elemento de identidad cultural y atractivo turístico.

El alcalde, José Francisco García, y el concejal de Juventud, Salvador López, han visitado los trabajos que se están desarrollando durante estos días en la medianera situada en el Callejón de Frías, junto a uno de los accesos principales a Los Huertos del Vicario y frente a la Casa- Museo de los Caballos del Vino.

La obra se integra en la nueva plaza que se está construyendo junto a Los Huertos del Vicario, ampliando los espacios de encuentro y disfrute en el casco histórico

José Francisco García ha destacado que “seguimos avanzando en la transformación del casco histórico a través de actuaciones que combinan la recuperación urbana, la mejora paisajística y la puesta en valor de nuestras señas de identidad”. El alcalde ha señalado además que “el arte urbano se ha convertido en una herramienta muy eficaz para embellecer espacios degradados, generar nuevos puntos de interés y acercar nuestro patrimonio cultural a vecinos y visitantes de una forma innovadora y accesible”.

La actuación se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Camino a Caravaca’, concretamente dentro del programa de embellecimiento y puesta en valor del casco histórico, una línea de trabajo orientada a reforzar la calidad urbana, paisajística y patrimonial del conjunto histórico-artístico de la ciudad.

Con un presupuesto de 13.915 euros, financiado mediante fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el mural ocupa una superficie de unos 90 metros cuadrados y está siendo ejecutado por el artista Martzel Do Nascimento, de la empresa especializada Arte & Muralismo S.L., con una amplia trayectoria en intervenciones artísticas desarrolladas en ciudades como Madrid, Bilbao, Pamplona, Valladolid, Gipuzkoa o A Coruña.

La técnica empleada consiste en pintura acrílica ecológica de base acuosa para exteriores, especialmente resistente a la intemperie y a los agentes atmosféricos.

Seguimos avanzando en la revitalización urbana con una actuación que combina mejora paisajística y puesta en valor de nuestras señas de identidad José Francisco García — Alcalde de Caravaca

La propuesta artística realiza una reinterpretación de los Caballos del Vino a partir de una fotografía histórica tomada en la Corredera, probablemente durante la segunda mitad de la década de 1940. En ella aparece un caballo portador del vino destinado a la bendición, acompañado por varios caballistas ataviados con elementos característicos de la época y con las Bodegas Tudela como telón de fondo.

Nueva plaza pública

Nuevo mural de los Caballos del Vino en Caravaca / La Opinión

La nueva intervención artística se ubica en uno de los espacios que actualmente están en proceso de transformación dentro del casco histórico. Concretamente, el mural presidirá la nueva plaza pública que el Ayuntamiento está habilitando junto a Los Huertos del Vicario, un espacio que quedará conectado con este jardín urbano, la calle Nueva y el Callejón de Frías.

Esta actuación urbanística cuenta con una inversión total de 116.820 euros

Esta actuación urbanística cuenta con una inversión total de 116.820 euros, de los que 90.250 euros proceden de fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, mientras que los 26.570 euros restantes son financiados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante el Plan de Obras y Servicios.

La nueva plaza supondrá una prolongación natural de Los Huertos del Vicario y se configurará con dos áreas diferenciadas: una zona de juegos infantiles, incorporada atendiendo a las propuestas vecinales, y un espacio destinado al encuentro, descanso y convivencia de residentes y visitantes.

“Estamos recuperando enclaves que durante años permanecieron degradados para convertirlos en lugares de convivencia, encuentro y disfrute, reforzando al mismo tiempo el atractivo patrimonial y turístico del casco histórico”, ha señalado José Francisco García.

Otras intervención artísticas Este nuevo mural se suma a otras actuaciones de arte urbano desarrolladas en los últimos tiempos en el entorno urbano de Caravaca. Entre ellas destaca el mural realizado el pasado mes de febrero por el artista murciano Carlos Callizo en el propio espacio verde de Los Huertos del Vicario. Asimismo, dentro de esta misma estrategia municipal de embellecimiento urbano se encuentra el mural ‘La Aparición’, obra del reconocido artista gallego Diego As, consolidando un recorrido artístico al aire libre que contribuye a enriquecer la experiencia de quienes visitan el centro histórico de Caravaca.

Los Huertos del Vicario

Los Huertos del Vicario constituyen un espacio verde más singular creado en el corazón del casco histórico de Caravaca de la Cruz. Con una superficie superior a los 3.500 metros cuadrados, este proyecto fue distinguido con el Premio de Arquitectura de la Región de Murcia por su integración paisajística y su contribución a la regeneración urbana.

La actuación recuperó los antiguos huertos existentes en este enclave, incorporando numerosas especies vegetales, zonas de estancia, mobiliario urbano adaptado al entorno histórico y un sistema de iluminación eficiente. Además, permitió recuperar el antiguo trazado de las acequias tradicionales, facilitando el aprovechamiento del agua de riego y contribuyendo a evitar episodios de inundaciones puntuales en la calle Mayor.