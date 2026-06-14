Moros y Cristianos toman las calles de Jumilla

Un año más la Federación de Moros y Cristianos “Don Pedro I” de Jumilla ha organizado un Gran Desfile por las calles de la localidad en la que han participado medio millar de festeros desplazados desde Archena, Santomera, Los Alcázares, Abanilla, los Cuadrilleros de Molina de Segura, así como integrantes de Siete Comparsas de Jumilla: bando cristiano: Caballeros del Infante Don Fadrique, Caballeros de San Fernando, Arcabuceros “Don Pedro Pérez Caballero” y por el bando moro: Sarracenos de Gemina Let, Guerreros de la Hoz, Ab Abenamar y estudiantes de San Antón.

Anoche, las calles se llenaron de historia y de color para disfrutar de las fiestas de moros y cristianos, recuperadas para la ciudad de Jumilla en el año 1.986, aunque existen Actas Capitulares en las que se indica que estas fiestas ya se hacían en el año 1.615; en esta edición de 2026 los capitanes moro y cristiano son dos personas fundadores de la fiesta: los hermanos Gil Álvarez (Claudio y Pedro), junto a las abanderadas de las diferentes comparsas, kábilas y mesnadas que integran la Federación de Moros y Cristianos “Don Pedro I”.

Un grupo de personas en el desfile de Moros y Cristianos de Jumilla. / José García Simón

El presidente de este colectivo, Ginés Palazón ha señalado: “Estas fiestas son de todos y están abiertas a las personas que se quieran sumar”.

Ha sido un intenso fin de semana en el que se han sucedido las actividades, entre ellas un mercado medieval en la Plaza de Arriba; para hoy domingo, está prevista la Embajada y Parlamento en el paseo poeta Lorenzo Guardiola recordando lo sucedido el 27 de abril de 1.358 cuando el Infante Don Fadrique conquistó el castillo de la ciudad de Jumilla para la Corona de Castilla.

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Un grupo de personas con disfraces por el desfile de Moros y Cristianos. / José García Simón

El próximo sábado, 20 de junio, la Federación de Moros y Cristianos de Jumilla va a participar en, Cocentaina (Alicante), en el 50 aniversario de la UNDEF (Unión de Entidades Festeras), con una fila mora y otra cristiana; Está previsto desfilen 55 poblaciones de España, acompañadas cada una de ellas con su respectiva banda de música