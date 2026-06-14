Fuego
Extinguen un conato de incendio forestal entre Moratalla y Caravaca de la Cruz
Las llamas se desarrollaron en el cortijo del Altarejo
Bomberos y agentes medioambientales intervinieron un incendio entre los municipios de Moratalla y Carvaca de la Cruz. Concretamente, en la zona del cortijo del Altarejo y tuvo lugar durante la tarde-noche del pasado sábado.
El fuego, sin embargo, quedó en conato por la intervención de los agentes medioambientales. De acuerdo con el Centro de Coordinación de Emergencias 112, sobre las seis y media de la tarde recibió los primeros avisos que alertaban de un posible incendio forestal.
Posteriormente, un agente medioambiental se trasladó hasta el lugar y confirmó la existencia de las llamas. Rápidamente, se movilizaron efectivos del Plan Infomur en medios terrestres y aéreos para intentar extinguir cuanto antes la amenaza.
Según indican los servicios de emergencias, sobre las ocho horas el incendio ya estaba aislado y controlado, pero, para evitar que las llamas volvieran, los efectivos desplazados a la zona continuaron trabajando hasta lograr su extinción definitiva a las diez de la noche.
Hasta la zona se desplazaron bomberos y miembros de Salvamento de la Región de Murcia, además de tres brigadas forestales, una de ellas en helicóptero
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