Los Premios Pueblo del Año 2026 ya tienen finalistas: vota para elegir a los ganadores

La quinta edición de los Premios Pueblo del Año ya ha definido los municipios que optarán a estos reconocimientos impulsados por La Opinión de Murcia y Prensa Ibérica. Los galardones vuelven a poner el foco en el papel de los pueblos como espacios de desarrollo, identidad y proyección territorial dentro de la Región de Murcia.

Los Premios Pueblo del Año nacieron con el propósito de reconocer la labor de los municipios murcianos y de sus habitantes en ámbitos clave para su presente y futuro, como la generación de oportunidades, la preservación del patrimonio, el impulso turístico, la sostenibilidad y la puesta en valor de la cultura y la gastronomía local. Se trata de unos premios honoríficos, sin dotación económica, orientados a dar visibilidad a iniciativas vinculadas a la dinamización económica, la mejora de infraestructuras, la conservación de las tradiciones y la respuesta a retos como la despoblación.

La edición de 2026 se articula en cuatro categorías: Pueblo Cultural del Año, Pueblo Turístico del Año, Pueblo Sostenible del Año y Pueblo Gastronómico del Año. En cada una de ellas, el jurado ha seleccionado tres municipios finalistas tras analizar las candidaturas presentadas. En esta edición ha estado integrado por Eva Reverte, directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia; Federico Ros Lucas, director de Instituciones de CaixaBank en la Región de Murcia; Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia; Celia Escolar, responsable de Comunicación de la Federación de Municipios de la Región de Murcia; Victoria Galindo, redactora jefa de Municipios de La Opinión de Murcia; y Juan de la Cruz, fundador y CEO de Murcia Explorer.

En la categoría de Pueblo Cultural del Año, los finalistas son Cehegín, Abanilla y Mula. Al reconocimiento de Pueblo Turístico del Año optan Águilas, Ojós y San Pedro del Pinatar. Santomera, Cieza y Beniel han sido seleccionados en la categoría de Pueblo Sostenible del Año, mientras que Yecla, Calasparra y Molina de Segura competirán por el galardón de Pueblo Gastronómico del Año.

Votación popular

Tras esta primera fase de selección, la decisión final pasará a los lectores. Los ganadores serán los municipios que obtengan más apoyos en la votación popular, abierta del 13 al 21 de junio de 2026. Cada categoría contará con un único ganador.

La gala de entrega de premios se celebrará el 25 de junio de 2026. Los municipios finalistas estarán invitados al acto, en el que se darán a conocer los ganadores de cada una de las cuatro categorías.

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La publicación oficial de los finalistas tendrá lugar durante este fin de semana, los días 13 y 14 de junio, en La Opinión de Murcia. Toda la información sobre los premios y la plataforma de votación está disponible en la web oficial: Vota pinchando aquí.