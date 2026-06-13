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Accidente

Atienden a 8 personas, entre ellas una niña de 3 años y un niño de 6, al estrellarse dos coches de madrugada en la A-30 en Cieza

El golpe fue aparatoso porque uno de los automóviles se salió de la vía y chocó contra la bionda y el otro turismo colisionó contra él

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia / EFE | Archivo

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José Arrondo

Ana Lucas

Ocho personas atendidas es el saldo del accidente de tráfico que se produjo de madrugada en la A-30 a la altura de Cieza, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que precisan que lo que pasó fue que uno de los automóviles se salió de la vía y chocó contra la bionda, y el otro turismo colisionó contra él.

De acuerdo con el Centro de Coordinación de Emergencias, los hechos tenían lugar sobre la una y media de la mañana, a la altura de la salida 104 de la autovía. A esa hora, las operadoras del 112 comenzaron a recibir llamadas que alertaban del choque entre los dos turismos.

Al tener conocimiento del suceso, al lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y tres ambulancias del 061, dos de ellas unidades medicalizadas, concreta Emergencias en su nota. Afortunadamente, ninguna de las ocho personas que iban en los coches siniestrados presentaba lesiones de gravedad.

No obstante, cinco de ellas fueron trasladadas al hospital, para una valoración más a fondo por parte de los médicos: un varón de 25 años fue llevadoal Lorenzo Guirao de Cieza, el centro médico más cercano, mientras que dos mujeres de 30 y 42 años, un niño de 6 y una niña de 3 fueron llevados al Virgen de la Arrixaca, detalla el 112.

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En cuanto a las causas, se sospecha que pudo tratarse de un despiste, quizás debido a la somnolencia, dada la hora que era. Ninguna de las dos personas que iba al volante de los vehículos siniestrados dio positivo en la pertinente prueba de alcohol y drogas que se realizó por parte de los profesionales de la Benemérita.

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