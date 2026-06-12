Fallece Pedro Postigo Izquierdo, el hombre que impulsó el gran renacimiento cultural de Lorca

La ciudad de Lorca despide con pesar a Pedro Postigo Izquierdo, una de las personalidades más influyentes en la vida cultural lorquina de la segunda mitad del siglo XX. Fallecido en Lorca a los 97 años, deja tras de sí una huella difícil de igualar, construida desde la discreción, el trabajo constante y una firme convicción: que la cultura constituye el principal instrumento para transformar una sociedad.

Nacido en Cartagena el 28 de julio de 1928, Pedro Postigo recibió una sólida formación académica que combinó estudios de Derecho en la Universidad de Murcia con titulaciones de Magisterio y Peritaje Mercantil. Desde muy joven mostró una intensa inquietud intelectual, influida por destacados maestros como el historiador José María Jover Zamora y el arqueólogo Antonio Beltrán Martínez, con quien colaboró en los primeros trabajos del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Aquellas experiencias marcarían para siempre una personalidad profundamente vinculada al conocimiento, la historia y la conservación del patrimonio.

Su trayectoria profesional estuvo ligada al mundo de las cajas de ahorro. Tras desempeñar diversos cargos de responsabilidad en la Caja de Ahorros del Sureste de España, dirigió la oficina de Lorca entre 1957 y 1963. Posteriormente desarrolló importantes responsabilidades en Murcia hasta que, tras la creación de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, fue nombrado director de la Zona Lorca-Alhama, cargo que ejerció desde 1977 hasta su jubilación en 1990.

Fue precisamente durante aquellos trece años cuando Pedro Postigo protagonizó una de las etapas más fecundas de la historia cultural contemporánea de Lorca. Cuando llegó a la ciudad como director de zona, encontró un panorama cultural escasamente articulado. Lejos de resignarse, reunió a un equipo de investigadores, docentes y promotores culturales, encabezados por figuras como Juan Guirao García y Juan González Caballero, y puso en marcha un ambicioso proyecto que transformó la vida intelectual de Lorca y de buena parte del territorio comprendido entre Águilas, Alhama, Mula, Caravaca, Bullas o Puerto Lumbreras.

Aquella iniciativa fue definida por algunos de sus protagonistas como una auténtica “revolución cultural”. Y no era una exageración. Bajo su liderazgo nacieron los célebres Ciclos de Temas Lorquinos para Escolares, destinados a acercar a las nuevas generaciones el conocimiento de la historia, el patrimonio y las tradiciones de su tierra. Miles de estudiantes participaron en aquellos programas formativos que despertaron vocaciones investigadoras y docentes y contribuyeron decisivamente a fortalecer la conciencia cultural de toda una generación.

Pedro Postigo entendió igualmente la importancia de las grandes manifestaciones colectivas de identidad. Por ello impulsó en 1982 el Pregón de Semana Santa de Lorca, una iniciativa que se consolidó como uno de los actos más relevantes del calendario cofrade y que continúa vigente más de cuatro décadas después. Su apoyo a todas las hermandades y cofradías fue permanente, independientemente de sus afinidades personales, convirtiéndose en un firme defensor de la Semana Santa como patrimonio cultural de toda la ciudad.

Entre sus realizaciones más recordadas destaca la organización de la histórica exposición de los grabados de Francisco de Goya en 1980, en colaboración con la Fundación Juan March. La muestra, instalada en la iglesia de San Francisco, atrajo a decenas de miles de visitantes y constituyó un acontecimiento sin precedentes en la Región de Murcia, situando a Lorca en los principales circuitos culturales del momento.

Otro de sus grandes legados fue la recuperación de la Casa Grande de Coy, convertida en centro cultural y de investigación arqueológica. Allí promovió campos internacionales de trabajo, excavaciones científicas y actividades formativas que atrajeron a jóvenes de numerosos países europeos. Décadas antes de que se popularizara el concepto de revitalización rural, Pedro Postigo había comprendido ya el enorme potencial de las pedanías altas lorquinas como espacios de encuentro, conocimiento y desarrollo.

Casa Grande de Coy / Joaquín Gris Martínez

Su visión patrimonial tuvo otra expresión ejemplar en la creación del Centro Fondo Cultural Espín,inaugurado en 1986 tras complejas negociaciones con la familia de Joaquín Espín Rael. Gracias a su empeño fue posible conservar unido uno de los conjuntos bibliográficos, documentales y artísticos más importantes de Lorca, evitando su dispersión y poniéndolo al servicio de investigadores, estudiantes y ciudadanos.

La defensa del patrimonio documental también le llevó a asegurar la conservación del extraordinario legado bibliográfico y archivístico del sacerdote e historiador muleño Antonio Sánchez Maurandi, cuyos fondos permanecieron en Mula por expreso deseo del donante y siguen constituyendo hoy una referencia para investigadores de toda la región.

Su labor no se limitó al patrimonio histórico. La música ocupó asimismo un lugar destacado en sus inquietudes. Organizó ciclos de música antigua, conciertos de jazz y promovió el regreso a Lorca del guitarrista universal Narciso Yepes, protagonizando uno de los acontecimientos musicales más memorables de la ciudad. Del mismo modo, llevó hasta Lorca a algunas de las figuras más destacadas de la cultura española, entre ellas Carmen Conde, Luis Rosales, José Hierro, Santiago Amón, Andrés Amorós o Alfonso Pérez Sánchez.

Bajo su dirección se desarrollaron centenares de actividades culturales, publicaciones, seminarios, exposiciones y jornadas de estudio que contribuyeron decisivamente al conocimiento de la historia local. De aquel impulso nacieron obras fundamentales como los Ciclos de Temas Lorquinos, los Cuadernos Espín o los estudios reunidos en Lorca. Pasado y Presente, referencias indispensables para generaciones de investigadores.

Quienes trabajaron junto a él coinciden en destacar no solo su capacidad organizativa, sino también sus cualidades humanas. Hombre culto, dialogante, generoso y profundamente comprometido con el servicio público, supo rodearse de equipos jóvenes, estimular el talento y convertir las ideas en proyectos duraderos. Nunca buscó protagonismo personal; prefería el éxito colectivo y el crecimiento cultural de la comunidad.

Cartagenero de nacimiento y lorquino por elección y sentimiento, Pedro Postigo encontró en Lorca el lugar donde desarrollar la obra más importante de su vida. La ciudad que lo acogió hace casi siete décadas termina despidiendo hoy a uno de sus más fieles benefactores, un hombre cuya contribución trascendió ampliamente sus responsabilidades profesionales para convertirse en un auténtico servicio a la sociedad.

Con su fallecimiento desaparece una figura irrepetible de la cultura regional. Pero permanecen sus obras, sus instituciones, sus publicaciones y, sobre todo, la memoria de quienes comprendieron gracias a él que la cultura no es un lujo, sino una forma de construir futuro.

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