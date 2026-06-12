Archena estrena un nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos por 2,26 millones al año

El Ayuntamiento de Archena ha presentado el nuevo servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento de zonas verdes, un contrato adjudicado a Actúa, empresa especializada del Grupo Hozono Global, que tendrá una duración de 12 años y una inversión anual de 2,26 millones de euros.

El nuevo modelo permitirá duplicar la capacidad de recogida de residuos y supondrá, según la alcaldesa, Patricia Fernández, "un antes y un después en la gestión de la limpieza pública del municipio". La regidora destacó durante la presentación que no se trata de "un contrato más", sino de "un cambio de modelo que todos los vecinos van a notar desde el primer día en calles, plazas, jardines y comercios".

El acto contó también con la participación del director de Servicios del Grupo Hozono Global, Ángel Navarro; el responsable de Servicios de la Delegación Sur de Hozono Global, Antonio Llamas; los jefes de grupo de Actúa, Víctor Martínez y Mateo Carrasco; y el delegado de producción de Actúa, César Ayén.

Fernández señaló que el nuevo contrato se apoya en tres ejes principales: la modernización del servicio, la sostenibilidad y la atención a las personas. En este sentido, subrayó que el objetivo es avanzar hacia una ciudad "más limpia, más verde y más moderna", con una prestación adaptada a las necesidades actuales del municipio.

Por su parte, Antonio Llamas explicó que la puesta en marcha del contrato ha requerido "un importante trabajo de planificación" para ajustar los recursos a las necesidades reales de cada zona. "Hemos diseñado un servicio más especializado y con una mayor capacidad de respuesta para atender tanto el día a día como situaciones extraordinarias", afirmó.

Presentación del nuevo servicio / L.O.

Más capacidad de recogida y nuevos contenedores

El nuevo contrato permitirá incrementar de forma notable la capacidad de recogida de residuos y mejorar la separación en origen. Según los datos aportados, la capacidad aumentará un 133% en envases ligeros, un 168% en papel y cartón y un 55% en la fracción resto, en línea con los objetivos europeos de sostenibilidad y economía circular.

Además, el servicio incorpora la recogida selectiva de materia orgánica, nuevos puntos para el depósito de aceite doméstico usado y contenedores específicos para pilas y residuos mercuriales en edificios públicos.

En total, se instalarán 730 nuevos contenedores fabricados íntegramente con material reciclado. Todos estarán identificados en braille y un 20% estarán adaptados para personas con movilidad reducida.

También se pondrá en marcha un servicio de recogida puerta a puerta de enseres y de papel y cartón en comercios, con el objetivo de evitar acumulaciones en la vía pública y mejorar la imagen urbana del municipio.

Una flota más moderna y sostenible

El servicio contará con una nueva flota compuesta por vehículos eléctricos e híbridos diésel y GLP, con distintivos ECO y CERO emisiones. El Ayuntamiento destaca que esta renovación permitirá reducir el impacto ambiental, el consumo de combustible y la contaminación acústica.

Entre los nuevos medios figuran dos recolectores de carga lateral de más de 23 metros cúbicos ECO dualizados, que duplican la capacidad de recogida y permitirán ampliar el número de contenedores y mejorar las frecuencias del servicio. A ellos se suman un recolector de carga trasera de 5,5 metros cúbicos ECO, un camión de caja abierta con plataforma y grúa de más de 4,5 toneladas y un camión lavacontenedores de carga lateral destinado a reforzar la higiene urbana.

En materia de limpieza viaria, el contrato incluye una barredora de aspiración de gran capacidad, de 5 metros cúbicos, y otra de 2 metros cúbicos con pértiga, además de vehículos auxiliares eléctricos de 3.500 kilos y un furgón hidrolimpiador de agua caliente 100% eléctrico.

El servicio garantizará la limpieza de las calles todos los días del año, con refuerzos específicos durante fiestas y eventos. También incorpora maquinaria para la eliminación de chicles, grafitis y malas hierbas, planes anuales de limpieza intensiva e imbornales, así como 100 nuevas papeleras con cenicero y carros eléctricos de apoyo al personal.

Los vehículos estarán equipados con sistemas GPS y los contenedores dispondrán de sensores de llenado, lo que permitirá una gestión inteligente y en tiempo real de las rutas y los recursos.

Mantenimiento de zonas verdes

El nuevo modelo incluye también una gestión más planificada de las zonas verdes del municipio. El servicio contempla el mantenimiento de más de 3.500 árboles, la modernización de los sistemas de riego mediante control inteligente y el uso de maquinaria 100% eléctrica para optimizar el consumo de agua y reducir el impacto ambiental.

Para reforzar la capacidad operativa en parques y jardines se incorporarán un camión de caja abierta tipo volquete ECO y una furgoneta comercial eléctrica de cinco plazas.

La gestión ambiental se completará con una biotrituradora para el reaprovechamiento de restos vegetales y con un programa de control biológico de plagas, basado en la suelta de insectos beneficiosos, la instalación de hoteles de insectos y el uso de trampas ecológicas dentro del Programa Ceres.

Atención ciudadana y campañas de sensibilización

El contrato también incluye nuevas herramientas de atención a los vecinos. Para ello, se habilitará una oficina de atención ciudadana, un teléfono directo y una aplicación móvil desde la que se podrán comunicar incidencias, consultar horarios y localizar contenedores.

Asimismo, se desarrollarán campañas de sensibilización para fomentar el reciclaje, la correcta separación de residuos y el cuidado de los espacios públicos.

La alcaldesa defendió que el nuevo servicio está pensado "para todos los ciudadanos": para las familias que usan los parques, para los comerciantes que necesitan un entorno limpio y ordenado y para el tejido empresarial, ya que, según afirmó, "una ciudad limpia también genera oportunidades".

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"Archena siempre limpia no es un eslogan, es una forma de gestionar la ciudad", señaló Fernández, quien insistió en que el proyecto "no es un parche ni una solución provisional, sino una apuesta estratégica de futuro".