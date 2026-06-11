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El XI Encuentro de Trompetas de Jumilla estará dedicado a la zarzuela

Se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio

Presentación del XI Encuentro de Trompetas

Presentación del XI Encuentro de Trompetas

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José García

Los días 19, 20 y 21 de junio se celebrará el XI Trumpet Meeeting (Encuentro de Trompetas), en el Conservatorio de Música Julián Santos de Jumilla. Este evento cultural estará dedicado, este año, a la zarzuela.

El sábado 20 de junio (por la mañana) tendrá lugar un MasterClass con el trompetista Javier Alcaraz, así como clases, conciertos y convivencia con los músicos, según el director David Piqueras.

La concejala de cultura y turismo, Asunción Navarro, ha señalado: “es un acontecimiento cultural muy esperado en esta época estival, con una noche dedicada a la zarzuela en la Plaza de Arriba de Jumilla”.

Juan González Cutillas “chupe” musicólogo y amante de la cultura jumillana ha informado que participará el quinteto de metales solistas Murcia Brass Quintet, una destacada agrupación musical formada por dos trompetas, una trompa, un trombón y una tuva. Está integrada por músicos profesionales pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) con la soprano Carmen Muñoz, con una noche dedicada a la zarzuela en la que se interpretará el barberillo de Lavapiés, ha subrayado Juan González Cutillas.

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El pasado año 2025 este Encuentro de Trompetas contó con la asistencia de Pacho Flores, estrella mundial de la trompeta en la Filarmónica de Berlín y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Empezó siendo un curso de educandos y en la actualidad la mayoría de los asistentes son profesionales de la trompeta.

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