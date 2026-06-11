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El fuego calcina la Hoguera del Titanic de Águilas dos semanas antes de la Noche de San Juan

Inspirada este año en el Embarcadero del Hornillo, ha quedado reducida a cenizas tras un incendio investigado como un posible acto vandálico

Arde la emblemática Hoguera del Titanic de Águilas a dos semanas de San Juan

Arde la emblemática Hoguera del Titanic de Águilas a dos semanas de San Juan

Jaime Zaragoza

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Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

La pasada madrugada ha sido una noche para olvidar para los vecinos de la calle Murcia, en Águilas, después de que un incendio redujera a cenizas la conocida Hoguera del Titanic, catorce días antes de la Noche de San Juan.

La hoguera, elaborada por vecinos de los barrios de Las Molinetas y Las Majadas desde hace casi dos décadas, se ha convertido en una de las más populares de la ciudad costera. Con el paso de los años, esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en una creación tematizada en cada edición, inspirada en símbolos aguileños como el Castillo de San Juan de las Águilas o el monumento a Ícaro del Paseo del Puerto.

Estado de la hoguera tras la intervención de los bomberos

Estado de la hoguera tras la intervención de los bomberos / Jaime Zaragoza

Este año, los vecinos trabajaban en una estructura dedicada al Embarcadero del Hornillo, realizada con materiales derivados de la madera y con unas dimensiones aproximadas de cuatro metros de ancho, 20 metros de largo y siete metros de alto. Sin embargo, cuando los trabajos se encontraban ya muy avanzados, la hoguera ha sido pasto de las llamas durante la madrugada.

Los vecinos de Las Molinetas y Las Majadas estudian si reconstruir la estructura

Afortunadamente, el incendio no ha provocado daños personales, aunque pudo haber tenido consecuencias mayores debido a la cercanía de las viviendas y a que no había ningún dispositivo contra incendios preparado para la quema controlada de una estructura de esas dimensiones. Las fuerzas de seguridad se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento se desconoce la identidad de la persona o personas responsables de este presunto acto vandálico.

Los vecinos han mostrado su malestar por lo sucedido, ya que la hoguera había sido preparada durante los dos últimos meses con esfuerzo e ilusión para una de las noches más esperadas del año en el barrio. Los organizadores han convocado una reunión para decidir si retoman los trabajos, pese al escaso margen de tiempo, o si finalmente abandonan el proyecto de este año.

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No obstante, las numerosas muestras de apoyo recibidas desde distintos puntos del municipio podrían animar a los vecinos a reconstruir una de las hogueras más populares de la Noche de San Juan en Águilas.

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