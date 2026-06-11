‘Archivo Oral, Nuestra Memoria’ recupera el patrimonio cultural de Alcantarilla a través de la memoria de los mayores
A sus 86 años, José Martínez Gómez comparte recuerdos de su trabajo en la fábrica de Altamira, incluyendo detalles sobre el personal y las condiciones laborales
El Archivo Municipal en colaboración con Radio Sintonía, ha recogido los testimonios de José Martínez Gómez, vecino de Alcantarilla, que trabajó como listero en la fábrica de Altamira, situada en la localidad de Espinardo, frente a la fábrica de la viuda de Juan Montesinos.
José recuerda con nostalgia cuando comenzó a trabajar en 1962, con catorce años, y cómo se desplazaba cada día a Espinardo en bicicleta, llevando su fiambrera para afrontar una jornada laboral de diez horas. Años antes, ya había trabajado en Alcantarilla, en la empresa de especias de Monteagudo, situada en Entrevías.
Ha contado su labor como listero en la fábrica de conservas, bajo la dirección de don Tomás Parra, que consistía en llevar el control de las horas trabajadas mediante tarjetas individuales, que recogía tanto a la entrada de la jornada laboral como por la tarde. Realizó un trabajo de gran responsabilidad y contó con una memoria prodigiosa, pues conocía el nombre de los trabajadores e incluso los números asignados, principalmente de los trabajadores fijos, puesto que en verano la fábrica, con personal temporal, llegaba a tener unos 600 trabajadores.
Además, ha ofrecido un valioso testimonio detallado de cómo era el trabajo en la fábrica de conservas: los autobuses de la empresa, la procedencia de las trabajadoras, el uniforme, los salarios y ayudas de maternidad, las canciones y el trabajo de las mujeres, las tareas de los hombres —entre ellos unos cinco de Alcantarilla, que en total sumaban unos cincuenta trabajadores fijos—, así como diversas anécdotas vividas en la fábrica entre los años 60 y 70.
Asimismo, ha efectuado la cesión de seis fotografías de la fábrica de Altamira al Archivo Municipal, que complementan un cartel publicitario.
Esta iniciativa está permanentemente abierta. Las personas que quieran colaborar a través de una entrevista pueden ponerse en contacto con el Archivo Histórico Municipal, llamando al teléfono 968 89 42 45, o con Radio Sintonía, en el teléfono 968 89 00 10.
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