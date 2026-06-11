Águilas se moviliza para exigir la apertura inmediata del CIAR

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III, junto a colectivos vecinales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los servicios públicos, ha convocado una concentración ciudadana el próximo 19 de junio, a las 19:00 horas, en la puerta del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas para exigir su apertura inmediata y el cumplimiento íntegro de la cartera de servicios anunciada públicamente durante la presentación del proyecto.

Los convocantes denuncian que, pese a tratarse de una infraestructura sanitaria completamente terminada y financiada con fondos públicos, el centro continúa sin prestar servicio a la población, mientras miles de vecinos y vecinas de Águilas siguen viéndose obligados a desplazarse a otros municipios para acceder a pruebas diagnósticas, consultas especializadas y otros servicios sanitarios.

Una infraestructura estratégica para Águilas y el Área III de Salud

El CIAR de Águilas fue presentado por la Administración regional como una actuación histórica para el municipio y para toda el Área III de Salud. La inversión realizada supera los 15,5 millones de euros y fue anunciada como una de las infraestructuras sanitarias más importantes desarrolladas en la Región de Murcia durante los últimos años.

Durante su presentación pública se informó de que el centro contaría con consultas de especialidades médicas, diagnóstico por imagen, TAC, mamografías, laboratorio, rehabilitación, fisioterapia, salud mental, atención a la mujer, cirugía ambulatoria, atención bucodental, urgencias y otros servicios destinados a acercar la asistencia sanitaria especializada a la ciudadanía y reducir los desplazamientos al Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca.

Sin embargo, según denuncian los organizadores de la concentración, las informaciones trasladadas en los últimos meses apuntan a una posible apertura parcial y con una cartera de servicios significativamente inferior a la anunciada inicialmente.

"No queremos una apertura simbólica"

Los convocantes consideran que la ciudadanía no puede conformarse con una inauguración simbólica ni con el simple traslado de servicios ya existentes.

La reivindicación ciudadana se centra en que el CIAR funcione como el verdadero Centro Integral de Alta Resolución que fue presentado a la población, incorporando progresivamente la totalidad de los servicios comprometidos y dotándolo de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las necesidades asistenciales de Águilas y del conjunto del Área III de Salud.

Asimismo, recuerdan que la falta de puesta en marcha de esta infraestructura sanitaria supone un perjuicio para miles de usuarios, especialmente personas mayores, pacientes crónicos, familias y ciudadanos que deben desplazarse con frecuencia para recibir atención especializada.

Amplio respaldo ciudadano

La reivindicación cuenta con un importante respaldo social. Prueba de ello es la entrega de cerca de 4.000 firmas ciudadanas en apoyo a la apertura y puesta en marcha completa del CIAR de Águilas.

Desde la organización destacan que esta movilización trasciende cualquier planteamiento político y responde exclusivamente a una demanda ciudadana relacionada con el derecho a una sanidad pública de calidad, cercana y accesible.

Reivindicaciones La apertura inmediata del CIAR de Águilas

El cumplimiento íntegro de todos los servicios y especialidades anunciados públicamente

La contratación del personal sanitario y no sanitario necesario para garantizar su funcionamiento

Transparencia sobre los plazos, retrasos acumulados y planificación prevista para la puesta en marcha del centro

El compromiso institucional de que el CIAR funcione plenamente como un auténtico Centro Integral de Alta Resolución

Llamamiento a la participación

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III hace un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones, colectivos sociales, profesionales sanitarios y representantes institucionales para que participen en esta concentración.

La organización recuerda que esta reivindicación no busca confrontación, sino soluciones reales para una necesidad ampliamente compartida por la población.

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“La salud no puede esperar. El edificio está terminado. La inversión está realizada. La ciudadanía lleva años esperando. Ha llegado el momento de abrir el CIAR y ponerlo al servicio de Águilas y del Área III de Salud".