El PSOE de Molina exige al Gobierno regional la "calendarización completa" de las obras para desdoblar la carretera Molina-Altorreal

El PSOE de Molina de Segura denunció este miércoles que la Comunidad y el Gobierno local del Partido Popular "vuelven a anunciar el desdoblamiento de la carretera de Molina a Altorreal como si fuera una novedad".

Fue el propio alcalde, José Ángel Alfonso, el que durante la celebración del III Foro Municipalismo organizado por La Opinión anunció que Gobierno regional y los ayuntamientos de Molina y Murcia estaban comenzando las reuniones para tratar de desdoblar y 'ensanchar' así la vía por la que a diario transitan unos 30.000 vehículos entre las urbanizaciones La Alcayna, Altorreal o Montepríncipe hacia Murcia, tal y como publicó este periódico hace unos días.

Los socialistas señalan que "esta actuación se viene anunciando desde 2019; entonces se habló de una inversión millonaria y después llegaron nuevas promesas, pero la realidad sigue siendo la misma: no hay obra, no hay licitación localizada y no consta ejecución económica relevante".

Según el informe de seguimiento del proyecto 53879, la actuación figura en el presupuesto regional como 'Desdoblamiento de la carretera de acceso a Altorreal. TT.MM. de Murcia y Molina'. Sin embargo, el PSOE critica el dato de ejecución aportado "recoge 0 euros en autorizado, dispuesto, obligado y pagado. Es decir, no aparece gasto ejecutado con cargo a este proyecto".

La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha sido clara: "Llevamos desde 2019 escuchando el mismo anuncio. José Ángel Alfonso lo repite una y otra vez, sobre todo cuando se acercan elecciones, pero después no concreta nada. Los vecinos no necesitan más titulares. Necesitan fechas, presupuesto y obras".

"No hay constancia localizada de licitación"

El PSOE recuerda que, en 2019, 2023, 2025 ya se volvió a hablar de este proyecto, también en 2026, pero la actuación sigue en fase de anuncios, protocolos y declaraciones públicas. No hay constancia localizada de licitación, adjudicación o formalización de la obra con la denominación exacta del proyecto.

"Nos preocupa que estemos ante otro anuncio vacío. Si no hay presupuesto aprobado, ¿de dónde sale el dinero? Si hay dinero, ¿en qué partida está? Si hay proyecto, ¿cuándo se licita? Y si hay voluntad política, ¿por qué llevan siete años sin hacerlo?", cuestionaba Gadea. Así, adelantaron que el Grupo Municipal Socialista va a registrar una petición por escrito para que el Gobierno regional detalle la calendarización completa de las obras.

El PSOE pedirá fechas concretas para la redacción o actualización del proyecto, aprobación técnica, expropiaciones si las hubiera, licitación, adjudicación, inicio de obra y plazo de ejecución. También reclamará información sobre la financiación real de la actuación. Isabel Gadea ha insistido en que esta carretera es una demanda histórica para miles de vecinos de Altorreal, La Alcayna, Montepríncipe, El Chorrico, Molina y Murcia.

“No vamos a permitir que el PP utilice una necesidad real de los vecinos como propaganda electoral. Esta carretera no puede seguir siendo un titular cada año y una decepción al año siguiente”.