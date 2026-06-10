Multitudinaria protesta en Cieza en defensa de la sanidad pública

Vecinos de Cieza, Abarán y Blanca se han manifestado este miércoles en defensa de la sanidad pública en una protesta convocada por la Plataforma Pro Hospital de Cieza.

La movilización ha recorrido las calles de Cieza entre cánticos y consignas en favor de una sanidad pública, digna y de calidad. La protesta llega después de que el médico Alejandro Pérez, especialista en Aparato Digestivo, denunciara presuntas irregularidades en los cribados de cáncer en el Hospital de Cieza, que atribuyó a los retrasos en la realización de pruebas y a la falta de refuerzos de plantilla. Tras la sanción impuesta por Sanidad al facultativo, la plataforma decidió salir a la calle para decir "basta ya".

La marcha partió desde el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y recorrió varias calles de Cieza / Javier Gómez Bueno

La manifestación, que ha contado con una amplia afluencia, ha reunido también a representantes del PSOE de Cieza, Abarán y Blanca, así como de Reto Cieza. La marcha ha partido desde el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, ha continuado por el Camino de Abarán y ha avanzado entre gritos de "Sanidad pública" y "Merecemos un hospital mejor". Finalmente, ha subido por el Camino de Murcia hasta llegar a la Esquina del Convento, donde se ha leído un manifiesto.

Durante la lectura, la plataforma ha recordado en primer lugar la memoria de Carmelo López Tornero, impulsor de la Plataforma Pro Hospital de Cieza y defensor de los derechos sociales del municipio.

Los manifestantes reclamaron más especialistas, menos listas de espera y refuerzos en Urgencias

El colectivo ha señalado que lleva más de 30 años luchando contra las promesas incumplidas y reclamando mejoras para el Hospital de Cieza. En el manifiesto se denunciaron las largas listas de espera en especialidades como Neurología, Digestivo o Traumatología, las derivaciones de pacientes a clínicas privadas, la falta de personal y el cierre de servicios, especialmente durante la época estival. Asimismo, se reclamó el refuerzo del servicio de Urgencias y la presencia de pediatras en estas dependencias.

Piden la dimisión de la gerencia del Área IX

La plataforma recordó a los asistentes que "esta realidad nos incumbe a todos porque se trata de la salud de las personas y no de un mero capricho". Entre sus reivindicaciones figuran la incorporación de más especialistas y cobertura inmediata, la reducción de las listas de espera, la recuperación de servicios de urgencias, la mejora del servicio de ambulancias, el refuerzo de la Atención Primaria y una mayor transparencia en la gestión sanitaria.

Por todo ello, el colectivo ha pedido la dimisión del gerente y de todo su equipo en el Área IX de Salud.

Para cerrar el acto, la plataforma hizo un llamamiento a la responsabilidad política tanto de los dirigentes municipales como del Gobierno regional, a quienes pidió "que dejen de ser fieles a su partido y lo sean más a los ciudadanos".

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La comarca ha alzado así la voz para exigir una sanidad pública digna, cercana, eficaz y de calidad, no como un privilegio, sino como una necesidad.