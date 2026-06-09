El mal estado de las aceras preocupa a los ciezanos ante el riesgo de posibles caídas

Varios vecinos de la localidad se han puesto en contacto con esta redacción ante lo que consideran un “grave riesgo” para la integridad física de los peatones de Cieza. Según manifiestan, “existe un serio riesgo de que se produzcan caídas de los peatones debido al mal estado de las aceras en algunas zonas. De hecho, la semana pasada ya se produjo la caída de una persona mayor en la Avenida Juan XXIII provocada por bache sin reparar”.

Las zonas que denuncian se encuentran en dicha avenida y en la Gran Vía (como se puede observar en las imágenes). Algunas de las roturas que presentas estas zonas llevan más de dos años en ese estado, como es el caso de la rotura situada en la Gran Vía. Los vecinos denuncian que se han puesto varias veces en contacto con el ayuntamiento, pero alegan que les han respondido que les corresponde a ellos arreglarlo.

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Varias baldosas en mal estado en una acera de Cieza. / Javier Gómez Bueno

Por ello, solicitan al Ayuntamiento de Cieza que, a la mayor brevedad posible, “repare las aceras de estas zonas para que no tengamos que lamentar males mayores. La seguridad de los ciezanos y las ciezanas debería ser prioritaria para el Gobierno local y consideramos que no está actuando en consecuencia con la gravedad del problema que padecemos”.