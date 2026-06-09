Emergencias y UPCT hacen mediciones sísmicas en infraestructuras críticas de Lorca

Especialistas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y efectivos del servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca han iniciado una campaña de mediciones y estudios geofísicos, centrada en el análisis del comportamiento sísmico de edificios e infraestructuras críticas de la localidad. Los trabajos se están desarrollando en las inmediaciones de edificios estratégicos como hospitales, residencias de personas mayores y otras infraestructuras esenciales, con el objetivo de obtener información técnica sobre la respuesta dinámica del terreno y de las edificaciones ante posibles fenómenos sísmicos.

Las actuaciones incluyen pruebas de análisis geofísico y recopilación de datos orientados a conocer con mayor precisión la respuesta del subsuelo y de las infraestructuras críticas frente a movimientos sísmicos.

El concejal de Emergencias, José Martínez, ha señalado que estos trabajos permitirán seguir avanzando en el conocimiento del comportamiento sísmico de infraestructuras especialmente sensibles y estratégicas para la ciudad, mejorando la capacidad de prevención, planificación y respuesta ante posibles emergencias. La dirección técnica de estos trabajos corresponde a especialistas de la UPCT, entre ellos el investigador Pedro Martínez Pagán, responsable del área geofísica de las mediciones y estudios sobre comportamiento dinámico del terreno, además de a expertos de la Universidad de Granada e investigadores internacionales de reconocido prestigio en el campo de la protección sísmica.

La UPCT desarrolla desde hace años proyectos pioneros relacionados con la caracterización sísmica de Lorca, sobre todo tras los terremotos registrados en mayo de 2011 y entre esos trabajos destaca el proyecto de microzonificación sísmica desarrollado en 2015, considerado el primer estudio de estas características realizado en España.

A través de estas investigaciones se han analizado las características geológicas y geofísicas del subsuelo urbano, evaluando la respuesta del terreno frente a movimientos sísmicos y elaborando mapas detallados del comportamiento sísmico del casco urbano, permitiendo identificar zonas con distinta respuesta dinámica y establecer criterios técnicos orientados a minimizar riesgos estructurales.

Trabajos posteriores desarrollados por la UPCT, en colaboración con la Universidad de Almería, permitieron analizar la vulnerabilidad sísmica de cientos de edificaciones del municipio mediante sistemas de georreferenciación y evaluación estructural, teniendo en cuenta factores como la tipología constructiva, antigüedad, altura y comportamiento esperado frente a terremotos.

La nueva campaña de mediciones constituye además una de las primeras líneas de trabajo desarrolladas dentro de la formación de emergencias y gestión integral de riesgos impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de Lorca y la UPCT, que colaboran desde este año en materia de investigación aplicada, innovación y prevención de riesgos.

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