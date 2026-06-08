Vox denuncia que la "dejadez" del PP obliga a un instituto de Torre Pacheco a impartir clases en el gimnasio

Vox ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional para instar al Gobierno regional a ampliar las instalaciones del IES Gerardo Molina de Torre Pacheco mediante la reutilización del antiguo centro de contaminación atmosférica, un edificio actualmente abandonado y ocupado, con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas de espacio que sufre el centro educativo.

Así lo anunció este lunes el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez, quien denunció las consecuencias de "la mala gestión del Partido Popular en Torre Pacheco", señalando que el IES Gerardo Molina arrastra desde hace años importantes deficiencias estructurales y una falta de espacio que impide atender adecuadamente a una comunidad educativa en constante crecimiento.

"El instituto está completamente saturado. Se están impartiendo clases incluso en el gimnasio para poder dar cabida a todos los alumnos", ha explicado Martínez Alpañez, subrayando que esta situación afecta especialmente al desarrollo y modernización de los ciclos de Formación Profesional, una oferta educativa cada vez más demandada en el municipio.

Frente a esta realidad, el parlamentario ha criticado que el centro de contaminación atmosférica, una infraestructura ya construida y financiada con recursos públicos, permanezca abandonada, ocupada y sin ningún uso para los vecinos de Torre Pacheco.

"Ese edificio es hoy el símbolo de la gestión fracasada del Partido Popular. Mientras los alumnos estudian en condiciones de masificación, una infraestructura pública permanece cerrada, deteriorándose y convirtiéndose en una auténtica ruina para el municipio", ha afirmado.

Por ello, la iniciativa registrada por Vox reclama que la Comunidad Autónoma estudie y ejecute la adaptación de estas instalaciones para ampliar el IES Gerardo Molina, aprovechando unos espacios ya existentes y evitando nuevas inversiones innecesarias.

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Finalmente, Martínez Alpañez defendió que esta actuación permitiría mejorar de forma inmediata las condiciones educativas del centro, incrementar su capacidad y reforzar la oferta formativa del municipio. "Los vecinos de Torre Pacheco merecen una educación de calidad y unas infraestructuras dignas. No tiene sentido mantener abandonado un edificio público mientras los alumnos sufren las consecuencias de años de dejadez y mala planificación", concluyó.