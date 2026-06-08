Rescatados en helicóptero un padre y un hijo en el monte del Zulum, en Abanilla

Dos senderistas, un padre y un hijo, han sido rescatados en helicóptero este lunes por la tarde en el monte del Zulum, en Abanilla, según han informado desde el 1-1-2.

Los senderistas, que habían iniciado su ruta por la mañana, se encontraban agotados, sin agua y en una zona escarpada, lo que les impedía continuar el descenso por sus propios medios. Tras un intento infructuoso de la Policía Local por localizarlos mediante un dron, se ha solicitado la intervención del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con su Grupo de Rescate Aéreo.

La necesidad del rescate aéreo fue confirmada posteriormente por agentes medioambientales desplazados a la zona.

A las 19.08 horas, se ha informado del rescate de ambos y de su traslado al punto de encuentro, donde les esperaba una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Tras ser estabilizados por presentar síntomas de deshidratación, el hijo, que se encontraba en buen estado, ha permanecido en el lugar junto a efectivos de la Policía Local y Protección Civil, mientras que el padre ha sido trasladado a un centro hospitalario para su valoración.