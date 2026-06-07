La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez Cerón, no se presentará a la reelección

La alcaldesa del municipio de Campos del Río, María José Pérez Cerón, ha comunicado este domingo su decisión de no presentarse a la alcaldía en las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo año por motivos familiares y para continuar con su carrera como docente. Pérez Cerón, del PSOE, está en el cargo desde junio de 2023 y, según afirma, acabará su legislatura en mayo de 2027.

Las razones que ha ofrecido a los vecinos de Campos del Río la líder socialista son principalmente familiares: "Por mis hijas y por mi madre, que merecen un tiempo que estos años no siempre he podido darles", dice la carta.

Asimismo, destaca que también se "baja del barco" por su "futuro profesional e intelectual, por seguir creciendo como maestra y como persona". En su carta deja ver que su objetivo es volver a dedicarse a tiempo completo a la docencia que es, según indica, "mi vocación".

La alcaldesa considera que "he hecho todo lo mejor que he sabido y podido", aunque "la situación no siempre ha sido fácil". Saca pecho por "ordenar las cuentas heredadas y afrontar con responsabilidad las deudas que pesaban sobre el municipio".

Aunque anuncia que no se presentará a la reelección, recuerda que "esto no es una despedida", y afirma que queda un largo año de trabajo por delante: "Hasta el último día seguiré dedicándome a este pueblo con la misma entrega del primero, sin aflojar y sin mirar atrás".

"Hasta el último día seguiré dedicándome a este pueblo con la misma entrega del primero"

Pérez Cerón afirma haber intentado construir un "espacio de fraternidad, unión y esperanza" para Campos del Río; pueblo al que considera "pequeño en el mapa, pero inmenso en lo que de verdadimporta".

Al final de la carta agradece a quienes le votaron y a los que no lo hicieron, también a los trabajadores del municipio, así como a su equipo y a todos los vecinos que "han aportado su parte".

A continuación, la carta íntegra de la alcaldesa de Campos del Río:

Vecinas y vecinos de Campos del Río:

Os escribo para comunicaros, con serenidad y con la conciencia tranquila, una decisión que he tomado con tiempo y con cariño: este es mi último año como vuestra alcaldesa. No me presentaré de nuevo a la Alcaldía de Campos del Río en las próximas elecciones municipales.

Lo hago por las razones más sencillas y, a la vez, más importantes que existen. Por mi familia: por mis hijas y por mi madre, que merecen un tiempo que estos años no siempre he podido darles. Y por mi futuro profesional e intelectual, por seguir creciendo como maestra y como persona, que es la vocación a la que quiero volver a entregarme por entero.

No me voy con pena, sino con paz. Con la tranquilidad de haber hecho todo lo mejor que he sabido y podido, con los mimbres que hemos tenido, que no siempre han sido fáciles. Hemos trabajado para ordenar las cuentas heredadas y afrontar con responsabilidad deudas que pesaban sobre el municipio; para defender lo que es nuestro, nuestro patrimonio y nuestro entorno; para garantizar los servicios básicos y funcionales para asentar a la población; y para sentar las bases de un futuro con horizonte. No hemos celebrado victorias: hemos marcado una dirección. Y esa dirección queda en marcha.

Quiero dejar claro algo importante: esto no es una despedida. Es mi último año, sí, pero es un año entero de trabajo por delante. Hasta el último día seguiré dedicándome a este pueblo con la misma entrega del primero, sin aflojar y sin mirar atrás.

Si algo me llevo, y si algo me gustaría dejar, es esto: el haber intentado construir entre todos un espacio de fraternidad, de unión y de esperanza para nuestro pequeño y gran pueblo. Campos del Río es pequeño en el mapa e inmenso en lo que de verdad importa. Esa ha sido siempre mi convicción y mi orgullo.

Gracias. A quienes me votaron y a quienes no. A las trabajadoras y trabajadores municipales. A mi equipo y a la Corporación. A cada vecina y a cada vecino que ha aportado su parte. Lo que se ha hecho, se ha hecho con vosotros y para vosotros.

Queda un año. Lo viviremos juntos, con la cabeza alta y el corazón abierto.

Con todo mi afecto y gratitud,

María José Pérez Cerón