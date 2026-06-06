San Pedro del Pinatar aprueba una ordenanza para evitar fraudes en el padrón de habitantes

El pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar aprobó por unanimidad en su sesión del mes de junio la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Comprobación del Padrón Municipal de Habitantes.

Esta ordenanza tiene como objetivo primordial que el padrón municipal refleje de manera real la situación demográfica del municipio, evitar actuaciones fraudulentas y situaciones de hacinamiento o insalubridad.

La concejal de Estadística, María Dolores Nieto, señaló que desde el área se han detectado, mediante muestreos y bajas de oficio por inscripción indebida, la existencia de domicilios que no concuerdan con la realidad demográfica, por lo que era necesario habilitar esta herramienta que dote de seguridad jurídica las actuaciones en relación con el padrón y favorezca la inspección previa y la potestad sancionadora.

Nieto ha recordado que un padrón veraz y transparente es un instrumento esencial para la correcta gestión administrativa, la planificación de programas y ayudas, y la prestación de servicios básicos en igualdad de condiciones, protegiendo a los vecinos que realmente viven en San Pedro del Pinatar frente a quienes falsean estos datos para obtener dichos beneficios.

Por ello, la actual ordenanza trata de evitar fraudes contra el padrón, así como situaciones de hacinamiento para garantizar también condiciones de salubridad, habitabilidad y proteger la convivencia en todo el término municipal.

Así, establece que el Ayuntamiento comprobará de oficio la residencia real y continuada de los solicitantes de empadronamiento en aquellas viviendas en las que haya registradas más de ocho personas en un mismo domicilio, siempre que no mantengan relaciones de parentesco directo.

La ordenanza regula también las bajas de oficio por inscripción indebida y establece como actuaciones fraudulentas aquellas que hayan producido engaño o falsedad respecto a la vecindad real en el domicilio para obtener la inscripción padronal.

El régimen sancionador tipifica estos fraudes y actuaciones indebidas, regulando infracciones de leves a muy graves, con multas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros.

En otro punto del orden del día, la Corporación Municipal aprobó, también por unanimidad, la modificación de tarifas del servicio urbano de auto-taxis, tras la reclamación del propio sector, con el fin de actualizar dichos precios a la realidad, ya que este colectivo ha experimentado en los últimos años un importante incremento de los costes de los empresarios y autónomos del sector.

Así, se aprobó esta propuesta impulsada por los taxistas, con un nuevo cuadro tarifario en el que se equilibró la actualización de los precios, para que estos sigan siendo competitivos pero permitan la continuidad y sostenibilidad de este servicio de transporte. Este acuerdo debe ser ratificado por la administración autonómica.

Además, el Ayuntamiento acordó también la cesión gratuita de una vivienda de titularidad municipal, por un periodo de 25 años prorrogables por cinco más, a la Asociación Columbares para su destino exclusivo a recurso habitacional temporal con fines sociales.

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Esta propuesta, que fue aprobada con los votos a favor de todos los grupos excepto VOX, proporcionará un alojamiento temporal a familias vulnerables, facilitando la inclusión social y dando preferencia a empadronados en el municipio, configurándose el destino como actuación de interés social.