El Corpus Christi toma las calles de Archena

Archena se rindió ayer al Corpus Christi. Los archeneros volvieron a vivir con intensidad, fervor y emoción una de sus celebraciones más emblemáticas: la procesión del Corpus Christi. Miles de personas se dieron cita en las calles del municipio para acompañar el paso del Santísimo Sacramento en una jornada marcada por la devoción colectiva y la belleza del recorrido adornado con alfombras de sal. El Corpus brilló más que nunca reafirmando su título de Fiestas de Interés Turístico Regional.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, participó activamente en los actos centrales, comenzando por la solemne Eucaristía celebrada en la Plaza del Príncipe y presidida el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Acompañaron a Crespo los párrocos locales Diego Boluda (San Juan Bautista) y Juan María Moreno (Corpus Christi-La Purísima). La ceremonia contó con la presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y militares como el teniente coronel de la Residencia Miliar, Fulgencio Parra, así como la armonización musical del coro de San Juan Bautista.

Se utilizaron más de 20.000 kilos de sal tintada para confeccionar las alfombras. / La Opinión

En declaraciones a los medios, Patricia Fernández subrayó la relevancia de esta festividad para la localida: “El día del Corpus es uno de los más importantes para Archena. Desde el Ayuntamiento, especialmente desde la concejalía de Festejos, se ha trabajado intensamente en colaboración con asociaciones y colectivos para consolidar estas fiestas, que ya gozan del reconocimiento como Fiestas de Interés Turístico Regional, y convertirlas en las más participativas y espectaculares de los últimos años”.

Un recorrido cargado de simbolismo y color

La procesión partió desde la parroquia de San Juan Bautista y recorrió la plaza del Príncipe, la calle Mayor, San Juan, avenida del Carril, carretera del Balneario y Vicente Aleixandre, para concluir en la iglesia del Corpus Christi-La Purísima. La Banda de Música Agrupación Santa Cecilia puso el broche sonoro a un desfile que combinó solemnidad y tradición.

Como es costumbre, abrieron el cortejo ‘las manolas’, seguidas de los presidentes de las hermandades de Semana Santa, las reinas de las fiestas, autoridades municipales y los niños que este año han recibido su Primera Comunión. Todos transitaron en torno a las ya tradicionales alfombras de sal, auténticas obras de arte efímero que solo la carroza del Santísimo está autorizada a pisar.

Además, numerosos altares, montados por los propios vecinos, han rendido pleitesía al paso de la Custodia de Cristo, que ha desfilado sobre un trono de oro y plata llevado sobre ruedas. También han formado parte del cortejo decenas de niños ataviados con sus trajes de primera comunión, las reinas de las fiestas y la corporación municipal.

La alcaldesa destacó el valor cultural y participativo de estas alfombras: “son un verdadero emblema de Archena. Su elaboración une a familias, asociaciones y vecinos en un trabajo común que embellece nuestras calles y demuestra el compromiso de todo un pueblo con sus tradiciones”.

Este año se realizaron 33 alfombras, que cubrieron aproximadamente 2 kilómetros del recorrido procesional y para cuya confección se utilizaron más de 20.000 kilos de sal tintada, distribuidos a lo largo de los principales puntos del itinerario.

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Tradición única en toda España

La celebración del Corpus Christi en Archena tiene una singularidad histórica, es una de las pocas ciudades españolas autorizada a celebrar la procesión en horario vespertino, gracias a una bula papal concedida en 1910. Este privilegio, unido a la espectacularidad de los actos, refuerza cada año el atractivo turístico y cultural de unas fiestas que no solo emocionan, sino que también proyectan la identidad del municipio dentro y fuera de la Región de Murcia.